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Şahin Tepesi yolunda kilit parke dönemi başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca-Bornova arasındaki Şahin Tepesi yolunun ilk etabını tamamladı; kilit parke ile yağışlı havalarda sürüş güvenliği artırıldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:38

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EDİTÖR: Serkan Varol

Şahin Tepesi yolunda kilit parke dönemi başladı

Şahin Tepesi'nde ilk etap tamamlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca ile Bornova arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Şahin Tepesi yolunda başlattığı yenileme çalışmalarının ilk etabını tamamladı. Bornova Çamkule Mahallesi 4709 Sokak sınırları içinde yürütülen uygulamada, dik eğimli ve keskin virajlı güzergahta mevcut kaplama sökülerek yerine kilit parke taşı döşendi. Proje kapsamında toplam 3 kilometrelik yolun yenilenmesi hedefleniyor.

yenileme çalışmasının aşamaları:

İlk etapta, Yahya Kemal Beyatlı Caddesi ile 4713/3 Sokak arasındaki bölümde Buca yönünden Bornova'ya giden şerit yenilendi. İkinci etapta aynı hattın Bornova'dan Buca yönüne olan şeridi, son etapta ise 4713/3 Sokak ile 4712 Sokak arasındaki yaklaşık 500 metrelik bölüm üzerinde çalışma yapılacak. Uygulamanın kademeli planlanması, trafiğin akışını koruyarak bakım-onarım sürecinin sürdürülebilir olmasını sağlıyor.

kilit parke tercihinin gerekçesi:

Çalışmada tercih edilen kilit parke kaplama, özellikle yağışlı ve buzlu havalarda yüzey tutuşunu iyileştirmeyi amaçlıyor. Belediye yetkilileri, yoğun trafikli ve eğimli güzergahta yapılan müdahalenin sürüş konforunu artırmayı ve kayma riskini azaltmayı hedeflediğini belirtiyor. Yolun geometrik özellikleri ve iklim koşulları göz önünde bulundurularak yapılan uygulamanın, ulaşım güvenliğine katkı sağlaması bekleniyor.

Yolun yenilenmesi talebiyle öne çıkan Bornova Çamkule Mahallesi Muhtarı Nesim Yaşar, çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a teşekkür etti. Yaşar, "Mahallemiz ilk defa böyle bir çalışma gördü. Cemil Tugay başkanıma şahsım ve mahallem adına çok teşekkür ediyorum. Cemil Başkanımız sayesinde yolumuz yenilenmeye başladı, bu çileden kurtulacağız. Yolda defalarca kaza yaşandı, üst kesimlerin durumu içler acısıydı. Bu halk Cemil başkanı unutmaz" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, projenin tamamlanmasıyla birlikte güzergahta sürüş güvenliği ve konforunun artmasının, hem günlük hayatı kolaylaştıracak hem de olası kaza risklerinin azaltılmasına katkı sağlayacağını vurguluyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BUCA İLE BORNOVA ARASINDAKİ ŞAHİN TEPESİ YOLUNUN YENİLEME...

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BUCA İLE BORNOVA ARASINDAKİ ŞAHİN TEPESİ YOLUNUN YENİLEME ÇALIŞMALARINDA İLK ETABI TAMAMLADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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