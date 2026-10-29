Şahinbey ampute kadrosuna milli orta saha Şeyhmus Erdinç'i kattı

Transfer ve hedefler:

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, yeni sezon öncesi kadrosuna millî takım oyuncusu Şeyhmus Erdinç'i dahil ederek iddiasını sürdürdü. Geçtiğimiz sezon elde edilen Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferlerinin ardından yönetim, hedefleri büyüterek yeni sezona hazırlanıyor. Yapılan transferle takımın orta saha hattına tecrübe katılması amaçlanıyor.

Başkanın değerlendirmesi:

Kulüp Başkanı Cuma Güzel, takımın önceliğinin tüm kupalara yeniden talip olmak olduğunu vurguladı. Başkan, Onursal Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nun desteğiyle yeni sezonun en iddialı ekibi olacaklarını ifade etti ve Şeyhmus Erdinç transferinin bu hedefe hizmet edeceğini belirtti. Ayrıca yönetim, geçen sezonki başarıların üzerine koymayı ve şampiyonluk parolasını sürdüreceklerini aktardı.

Oyuncunun mesajı:

Şeyhmus Erdinç, Şahinbey Belediye Spor Kulübü'ne transfer olmanın heyecanını yaşadığını belirtti. Erdinç, mavi-beyazlı formayla yeni sezonda takım hedefleri doğrultusunda mücadele edip elinden gelen katkıyı sunacağını söyledi. Tecrübeli orta saha oyuncusu, amaçlarının takım için tüm kupaları kazanmak olduğunu ifade etti.

Kulüp, transfer hamlesiyle hem saha içi dengeyi güçlendirmeyi hem de genç oyuncuların yanında tecrübeli isimlerle rekabetçi bir kadro kurmayı hedefliyor. Yönetim ve teknik ekip, sezon öncesi hazırlık sürecinde takım uyumu ve taktiksel çalışmalara odaklanarak geçen sezonun başarılı grafiğini sürdürmeyi amaçlıyor.

Şahinbey Ampute, önceki sezon elde edilen başarıları referans alarak yeni sezonda da iddiasını korumayı planlıyor; yapılan transferin bu sürece katkı sağlaması bekleniyor.

ŞAMPİYONLUK HEDEFİYLE YENİ SEZONA HAZIRLANAN ŞAHİNBEY BELEDİYE SPOR KULÜBÜ AMPUTE FUTBOL TAKIMI, MİLLİ TAKIM OYUNCUSU ŞEYHMUS ERDİNÇ’İ KADROSUNA KATTI.