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şahinbey meclisi kasım birleşiminde gündem maddelerini komisyonlara yönlendirdi

Şahinbey Belediye Meclisi'nin Kasım ayı ilk birleşiminde 7 gündem maddesi ele alındı; 6'sı İmar ve Bayındırlık, 1'i Plan Bütçe komisyonuna havale edildi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 08:58

GÜNCELLEME: 03 Kasım 2026 - 09:11

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EDİTÖR: Elif Demir

şahinbey meclisi kasım birleşiminde gündem maddelerini komisyonlara yönlendirdi

Şahinbey Belediye Meclisi kasım ayı 1’inci birleşimini gerçekleştirdi

Şahinbey Belediye Meclisi’nin Kasım ayı 1’inci birleşimi, Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında yapıldı. Toplantı, yoklamanın ardından bir önceki birleşime ilişkin meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla başladı.

gündem ve kararların komisyonlara havalesi:

Gündeme alınan toplam 7 madde görüşüldü. Bu maddelerin 6İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 1 maddesi ise Plan Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine karar verildi.

ikinci oturum tarihi ve kapanış:

Birinci oturum, ikinci oturumun 5 Kasım 2026 Perşembe saat 16.00'da yapılmak üzere sonlandırılmasıyla sona erdi.

ŞAHİNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI 1. BİRLEŞİMİ ŞAHİNBEY BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANI MEHMET...

ŞAHİNBEY BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI 1. BİRLEŞİMİ ŞAHİNBEY BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU BAŞKANLIĞINDA SAAT 14.00’DA BELEDİYE MECLİS SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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