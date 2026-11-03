Şehitkamil Belediyesi meclisi kasım oturumunda 12 maddeyi komisyonlara sevk etti

Şehitkamil Belediyesi kasım meclis toplantısı sonuçlandı

Şehitkamil Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısının 1'inci birleşimi, Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde Başkanvekili Yusuf Açıkgöz yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda gündemde yer alan maddeler ele alınarak ilgili komisyonlara yönlendirildi.

gündem maddelerinin komisyonlara dağılımı:

Toplantıda toplam 12 gündem maddesi görüşüldü. Bu maddelerden 11 madde oy birliği ile İmar Komisyonu'na, 1 madde ise oy birliği ile Tarife Komisyonu'na sevk edildi.

gündem dışı madde ve oturumun kapanışı:

Oturumda ayrıca bir gündem dışı madde de oy birliği ile gündeme alınarak Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi. Başkanvekili Yusuf Açıkgöz toplantının 2'nci birleşiminin 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 16.00'da yapılacağını bildirerek oturumu sonlandırdı.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI’NIN 1. BİRLEŞİMİ YUSUF AÇIKGÖZ BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİ. TOPLANTIDA GÜNDEMDEKİ 12 MADDE OY BİRLİĞİ İLE KOMİSYONLARA SEVK EDİLDİ.