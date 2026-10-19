Sakarya’da Kaynarca'nın tarım arazileri ve yerleşimleri sağanakta su altında kaldı

Sakarya’da Kaynarca ilçesinde sağanak sonrası oluşan su baskınları drone ile kaydedildi

Cumartesi gecesi saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, Kaynarca ilçesinde yerleşim yerleri ve tarım alanlarında ciddi su birikintilerine yol açtı. Bölgeden çekilen drone görüntüleri, taşan suyun geniş alanlara yayıldığını gözler önüne serdi.

Etkilenen alanlar ve zarar gören tesisler:

Yağış nedeniyle ekili tarım arazileri, tavuk çiftlikleri ve bakıcı evleri suyla kaplandı. İlçe merkezinde cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri ulaşımı olumsuz etkilerken, fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi. Görüntülerde suyun tarlalara yayılış şekli ve yer yer kaplanan yollar dikkat çekti.

Kurtarma ve ulaşım önlemleri:

Su seviyesinin yükselmesi üzerine Kayacık Mahallesi’nde evinde mahsur kalan bir aile ile Karaçalı Mahallesi’nde hayvanlarıyla tarlada mahsur kalan bir kişi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yağış sonrası Sarıköy, Kulaklı-Hayaller, İmamlar, Büyükyanık ve Gölce mahallelerindeki köprüler geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Belediye ile DSİ ekipleri bölgede iş makineleriyle su tahliyesi ve yol açma çalışmaları yürütüyor; ekiplerin önceliği mahsur kalanların güvenliğini sağlamak ve ana ulaşım hatlarını açmak oldu. Drone kayıtları müdahale ekiplerine saha koşullarının hızlı değerlendirilmesinde yardımcı oluyor.

Yetkililer, vatandaşları sel riski bulunan bölgelerden uzak durmaya ve anons edilen güvenlik yönlendirmelerine uymaya çağırdı.

CUMARTESİ GECESİ ŞİDDETİNİ ARTTIRAN YAĞIŞIN ARDINDAN SULAR ALTINDA KALAN TARIM ARAZİLERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ