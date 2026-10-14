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Sakarya'da metrekareye 200 kilogram yağış beklentisine karşı ekipler seferber

SASKİ, MGM'nin 14-15 Ekim için metrekareye 100-200 kilogram yağış uyarısı sonrası DSİ ve valilikle koordinasyonla tüm araç-personeli sahaya çıkardı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:16

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EDİTÖR: Aslı Han

Sakarya'da metrekareye 200 kilogram yağış beklentisine karşı ekipler seferber

SASKİ alarm durumuna geçti:

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 14-15 Ekim tarihlerinde metrekareye 100 ila 200 kilogram yağış uyarısı üzerine teyakkuz haline geçti. Kurum, olası olumsuzluklara hızlı müdahale için sahada maksimum hazır bulunma kararı aldı.

koordinasyon ve saha hazırlığı:

Planlama, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Sakarya Valiliği ile koordinasyon içinde yürütülüyor. SASKİ açıklamasına göre, kurum tüm araç ve personelini sahaya sevk edecek; yazılı ve pratik hazırlıklar tamamlanarak ekiplerin görev yerlerinde hazır bulunması sağlanacak.

riskli noktalar ve müdahale planı:

Ekipler, yağış başlamadan önce özellikle dere yataklarına yakın yerleşim alanları ile risk taşıdığı değerlendirilen kritik noktalarda kontrol ve önleyici tedbirler alacak. Yapılan planlamada, yağış anında yaşanabilecek taşkın, su baskını veya altyapı arızalarına anlık müdahale için gerekli personel ve ekipman ihtiyaçları önceden belirlenmiş durumda.

SASKİ yetkilileri, muhtemel risklere karşı tüm tedbirlerin alındığını, ekiplerin yağış öncesinde görev yerlerinde hazır bulunacağını ve vatandaş güvenliği ile altyapı hizmetlerinin aksamaması için tüm imkanların sahaya yansıtılacağını bildirdi.

SASKİ EKİPLERİ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN (MGM) 14-15 EKİM TARİHLERİNDE METREKAREYE 100 İLA...

SASKİ EKİPLERİ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN (MGM) 14-15 EKİM TARİHLERİNDE METREKAREYE 100 İLA 200 KİLOGRAMA ULAŞABİLECEK YAĞIŞ TAHMİNİNİN ARDINDAN TEYAKKUZA GEÇTİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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