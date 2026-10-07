Sakarya'da sel marul tarlasını vurdu, üretici 'sağlık olsun' dedi

Sakarya'da tarlada gerçeğin görüntüsü

Geçtiğimiz hafta Sakarya'da etkili olan sağanak yağış ve taşkınların ardından sular çekildiğinde, tarım arazilerinde ortaya çıkan zarar gün yüzüne çıktı. Erenler ilçesine bağlı Büyükesence Mahallesi’ndeki marul tarlasında oluşan yıkım, bölgede sebze yetiştiriciliği yapan üreticiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Görüntülerde, selin izleriyle kaplanmış tarlada mahsulün kullanılamaz hale geldiği, çamur ve molozun yaygın olduğu görüldü. Üreticiler zararın boyutunu tespit etmek ve tarlaları temizlemek için sahada çalışıyor.

Çiftçinin yaşadığı kayıp ve sözleri:

Uğur Karadeniz, çizmesiyle tarlada gezerek selin bıraktığı tahribatı anlattı. Karadeniz, yoğun emekle yetiştirdikleri ürünlerin boşa çıktığını belirterek, "Gördüğünüz gibi ne emeklerle dikildi ama emeğimiz boşa çıktı. Olsun, sağlık olsun. Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın" dedi.

Çiftçi, filmlenen alanlarda hâlâ su birikintileri ve çamur birikintileri bulunduğunu, bu durumun hem ürün hem de toprak kalitesi üzerinde olumsuz etkiler bırakabileceğini vurguladı.

Hasar tespiti ve temizleme çalışmaları:

Yetkililer bölgedeki üreticilerle birlikte tarlalardaki temizlik ve durum tespit çalışmalarını sürdürüyor. Üreticiler, kısa ve orta vadede ekim alanlarının yeniden düzenlenmesi ve toprak işlemlerinin yapılması gerektiğini belirtiyor. Ancak ilk etapta çiftçilerin en büyük kaygısı, emekle yetiştirdikleri ürünlerin kullanılamaz hale gelmesi ve bunun getirdiği ekonomik yük oldu.

Selin ardından bölgede yürütülen çalışmalarda, üreticilerin destek talepleri ve tarla temizliği öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Bölgede yaşanan afetin etkileri netleştikçe, tarım arazilerindeki zarar raporları da ortaya konacak.

Çiftçinin emeği sular altında kaldı, "Sağlık olsun" dedi