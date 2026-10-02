Sakarya'nın yükseklerinde fındık mesaisi: yağış verimi artırdı, delik oranı yükseldi

hasat sahnesi ve genel durum:

Sakarya, Türkiye'nin önemli fındık üretim merkezlerinden biri olarak hasat döneminde yoğun bir mesai yaşıyor. Özellikle Hendek ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde üreticiler, topladıkları fındıkları harmana indirerek ayıklama ve kurutma sürecine başladı. Bölge üreticileri, bu yılki hava koşullarının ürünün iç doluluğu ve randımanına olumlu yansıdığını belirtiyor.

Üreticiler yağışların iç doluluk ve randımanı yükselttiğini söylerken, aynı zamanda delik ve çürük oranında artış yaşandığını vurguluyor. Yağışlı havaların kaliteyi olumlu etkilediği değerlendirilse de, delikli fındık nedeniyle ayıklama işçilik yükü arttı.

üreticilerin değerlendirmeleri:

Mehmet Kazın hasat ve kalite beklentisini şöyle özetledi: "Deliklerini ve çürüklerini temizliyoruz. Kalite olarak delikli olanlar harici mükemmel, içleri güzel. Randımanı 54-55 gelir ama çok delik var. Havalar yağışlı gittiği için ilaç atsak da çok delik var. Yağmur yağınca kalitesi daha üstün oluyor. Kurak gidince iyi olmuyor."

Kazın'ın ifadeleri, bölgedeki üreticilerin yağış ile kalite arasındaki ikilemini açıkça ortaya koyuyor: yağış iç doluluğu artırırken, nemin etkisiyle bazı ürünlerde delik ve çürüme sorunları görülebiliyor.

rakım farkı ve ürün çeşitliliği:

Hüseyin İrme ise rakım ve bölgesel farklılıklara dikkat çekti: "Bizim bölgenin rakımları yüksek olduğu için böyle oldu. Hava şartları da bayağı bir etkiledi. Fındık bu sene 3 çeşit. Küçük, normal ve en büyük boy olarak 3 türlü fındık var. Bu seneki fındığın kalitesi çok güzel."

İrme'nin değerlendirmesi, aynı ilçenin içinde bile rakım farkının hasat zamanlamasını ve ürün yapısını değiştirdiğine işaret ediyor; yüksek rakımlarda işlemler yağışlı hava nedeniyle gecikiyor ancak kalite üzerinde olumlu izler bırakabiliyor.

ayıklama ve kurutma çalışmaları:

Harmana indirilen fındıklar önce el veya makineyle ayıklanıyor, sonra kurulmaya bırakılıyor. Üreticiler, delikli ve çürük tanelerin ayrıştırılması için yoğun bir el emeği sarf ediyor; bu uygulama son ürünün kalitesini ve ticari değerini korumak açısından kritik önem taşıyor.

Genel tabloya bakıldığında, Sakarya'nın yüksek kesimlerinde bu yıl fındığın iç kalite ve randıman açısından ümit verici sonuçlar verdiği, ancak nem kaynaklı delik oranlarının üreticileri ekstra ayıklama ve işçilik yüküyle karşı karşıya bıraktığı görülüyor. Üreticiler hasat sürecini tamamlayıp mahsulü pazara hazırlarken bu iki dinamiği dengelemeye çalışıyor.

TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ FINDIK ÜRETİM MERKEZLERİNDEN BİRİ OLAN SAKARYA’DA HASAT MESAİSİ DEVAM EDİYOR.