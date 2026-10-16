Şalgam köyünde şarampolde takla atan aracın sürücüsü yaralandı

Şalgam köyünde kaza

Kastamonu'nun Seydiler ilçesine bağlı Şalgam köyünde meydana gelen kazada, sürücü K.Ö. idaresindeki 34 CHC 384 plakalı otomobil şarampolde takla attı. Olay sonucunda sürücü yaralandı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde araç şarampolde takla attı. Kazanın meydana geldiği noktada araç savrularak devrildi.

Müdahale ve soruşturma:

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yaralıya ilk müdahale yapıldı. Yaralı, ilk tedavisinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KASTAMONU’NUN SEYDİLER İLÇESİNDE ŞARAMPOLDE TAKLALAR ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.