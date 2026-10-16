Salıpazarı'nda kısa sürede yayılan yangın ahşap evi kullanılmaz hale getirdi

Olayın özeti:
Salıpazarı ilçesi Kırgıl Mahallesi'nde bir ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evde bulunanların durumu ve yangının çıkış saatiyle ilgili ayrıntı paylaşılmadı.
Yangının gelişimi ve müdahale:
Çevredekilerin alevleri fark etmesi üzerine bölgeye intikal eden Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayın etkileri ve soruşturma:
Yangın sonucunda Basri S.'ye ait olduğu belirtilen ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı; yetkililer yangının çıkış nedenini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
SAMSUN’UN SALIPAZARI İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA BİR EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ.
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