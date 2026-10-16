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Salıpazarı'nda kısa sürede yayılan yangın ahşap evi kullanılmaz hale getirdi

Salıpazarı Kırgıl Mahallesi'nde çıkan yangında Basri S.'ye ait ahşap ev küle döndü; itfaiye ekipleri müdahale etti, inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 12:21

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Salıpazarı'nda kısa sürede yayılan yangın ahşap evi kullanılmaz hale getirdi

Olayın özeti:

Salıpazarı ilçesi Kırgıl Mahallesi'nde bir ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evde bulunanların durumu ve yangının çıkış saatiyle ilgili ayrıntı paylaşılmadı.

Yangının gelişimi ve müdahale:

Çevredekilerin alevleri fark etmesi üzerine bölgeye intikal eden Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayın etkileri ve soruşturma:

Yangın sonucunda Basri S.'ye ait olduğu belirtilen ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı; yetkililer yangının çıkış nedenini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

SAMSUN’UN SALIPAZARI İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA BİR EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

SAMSUN’UN SALIPAZARI İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA BİR EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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