saman ipleri leylek yuvalarında yavruları tehlikeye atıyor

plastik ipler yuvalarda birikerek genç leyleklere zarar veriyor

Aydın merkezli Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, hayvancılıkta kullanılan siyah plastik saman iplerinin doğaya atıldıktan sonra leylekler tarafından yuvalara taşındığını belirterek uyarıda bulundu. Sürücü, yuvalarda biriken bu iplerin yavruların yaşamını tehdit ettiğine dikkat çekti.

tehlikenin kaynağı ve etkileri:

Leylekler yuva yapmak ve düzenlemek için çevrelerinde buldukları malzemeleri toplarken, plastik saman ipleri de yuvalara taşınıyor. Yuvalarda biriken ipler, yavruların büyüme döneminde ayaklarına ve boyunlarına dolanabiliyor; bu durum yaralanma, sakat kalma ve hatta ölüm riski oluşturuyor. Sürücü, "Her yıl çok sayıda yavru leylek, insanların doğaya bıraktığı bu plastik ipler yüzünden zarar görüyor" diyerek sorunun yaygınlığına vurgu yaptı.

alınabilecek basit ama etkili önlemler:

EKODOSD Başkanı, hayvancılıkla uğraşanlara ve tüm doğa severlere basit önlemler çağrısında bulundu. Hayvancılıkla uğraşanlar, kullandıkları saman iplerini doğaya atmak yerine biriktirip uygun şekilde bertaraf etmeli; açık alanda bulunan ipler toplanarak çevre temiz tutulmalı. Sürücü, "Doğada gördüğünüz plastik saman iplerini toplayarak bir leyleğin yaşamını kurtarabilirsiniz" diyerek bireysel sorumluluğun altını çizdi.

Bu uyarı, sadece leylekleri değil aynı zamanda büyük ve küçükbaş hayvanları da ilgilendiriyor; iplerin hayvanların çevresinde bırakılması farklı türler için de fiziksel tehlike oluşturuyor. Doğayı korumak, bazen küçük bir sorumluluğu yerine getirmekle başlıyor ve iplerin toplanması gibi kolay uygulamalar, hem yaban hayatı hem de çiftlik hayvanları için somut fayda sağlıyor.

EKODOSD'nin çağrısı, yerel düzeyde farkındalık yaratmayı ve pratik çözümlerle zararın azaltılmasını hedefliyor. Yetkililer ve çiftçiler arasında konuya ilişkin koordinasyon sağlanması, iplerin uygun bertarafı ve toplama çalışmalarının yaygınlaştırılması ile riskler azaltılabilir.

HAYVANCILIKTA KULLANILAN SİYAH PLASTİK SAMAN İPLERİ, YUVALARINA TAŞIYAN LEYLEKLERİN YAVRULARININ AYAKLARINA VE BOYUNLARINA DOLANARAK YARALANMA, SAKAT KALMA VE ÖLÜM RİSKİ OLUŞTURDUĞUNA DİKKAT ÇEKEN EKODOSD BAŞKANI BAHATTİN SÜRÜCÜ, DUYARLILIK ÇAĞRISI YAPTI.