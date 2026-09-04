Samandağ'da iş dönüşünde köpek saldırısı: 14 yaşındaki çocuğun ayağına 6 dikiş atıldı

Samandağ'da iş dönüşünde köpek saldırısı

Hatay'ın Samandağ ilçesi Tomruksuyu Mahallesi'nde iş çıkışı evine dönen 14 yaşındaki Muhammed Salih Deli, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çocuğun ayağına gelen ısırık sonucu 6 dikiş atıldı ve tedavi için hastaneye kaldırıldı.

olayın yaşanışı:

Olay sırasında babasıyla birlikte olan Muhammed Salih, babasının köpeği kovaladığını ancak köpeğin yeniden geri dönüp çocuğu ısırdığını anlattı. Muhammed Salih, «Gece babamla işten çıktıktan sonra köpek birden bana saldırdı. Babam kovaladı ama köpek geri dönüp ayağımdan ısırdı, çok korktum» ifadelerini kullandı. Sağlık ekipleri gelip müdahale etti; yara dikişle kapatıldı.

aile tepkisi ve beklenti:

Kardeşinin daha önce de köpek saldırısına uğradığını belirten Gülseren Yolcu, bölgedeki sokak köpekleriyle ilgili daha önce yapılan başvurulara rağmen somut bir çözüm uygulanmadığını söyledi. Yolcu, aile olarak artık sık sık hastaneye gitmek zorunda kaldıklarını, yetkililerden bölgedeki köpeklerin toplanması ve halkın güvenliğinin sağlanması yönünde adım atılmasını talep ettiklerini belirtti.

Yerel yetkililerin konuya ilişkin bir açıklama yapıp yapmayacağı henüz bilinmiyor; aile, benzer saldırıların önlenmesi için takipçi olacaklarını söylüyor.

14 YAŞINDAKİ MUHAMMED SALİH DELİ VE ABLA GÜLSEREN YOLCU