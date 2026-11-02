Samandağ'da ney geleneğini pekiştirecek koruma merkezi ve müze kuruluyor

toplantı değerlendirmesi:

Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında, Samandağ Ney Kamışı Koruma Merkezi ve Ney Müzesi Projesi’ne ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

kamış koruma ve coğrafi işaretin önemi:

Toplantıda, Samandağ’da yetişen ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen Samandağ Ney-i üretiminde kullanılan kamışların korunması ele alındı. Katılımcılar, kamışların sürdürülebilir üretimi ve doğal yaşam alanlarının korunmasının ney üretiminin sürekliliği için temel şartlardan olduğunda hemfikir oldu.

üretim süreçleri, eğitim ve ustalık aktarımı:

Görüşmede ayrıca üretim süreçlerinin geliştirilmesi, ney yapımına yönelik eğitimlerin yaygınlaştırılması ve geleneksel ustalığın gelecek nesillere aktarılması konuları değerlendirildi. Proje kapsamındaki yaklaşımın, yerel ustaların bilgi birikimini koruyup çoğaltmayı ve üretim kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediği vurgulandı.

Vali Mustafa Masatlı, Hatay’ın kültürel değerlerinin korunarak geleceğe taşınmasının önemine dikkat çekerek projenin, Samandağ’ın ney yapımındaki birikiminin yaşatılmasına ve üretim potansiyelinin geliştirilmesine katkı sunacağını ifade etti. Toplantıda proje adımları ve uygulanmasına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

SAMANDAĞ NEY KAMIŞI KORUMA MERKEZİ VE NEY MÜZESİ PROJESİ TOPLANTIDA ELE ALINDI.