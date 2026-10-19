Dolar 49,5488 +0,08%
Euro 55,5820 -0,12%
Bist 11.609,06 -0,96%
Altın Gram 6.671,45 +0,16%
EUR/USD 1,1212 -0,28%
Brent Petrol 108,64 -1,11%
--°

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta: kritik eşleşmeler ve Türkiye'nin maçları

Şampiyonlar Ligi 3. haftası yarın başlayacak; Fenerbahçe Slavia Prag'ı ağırlarken, Galatasaray ise çarşamba günü Lille deplasmanında mücadele edecek.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 11:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta: kritik eşleşmeler ve Türkiye'nin maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 3. hafta maçları yarın ve 21 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Fenerbahçe yarın saat 19.45'te sahasında Slavia Prag ile karşılaşacak; Galatasaray ise çarşamba günü TSİ 19.45'te deplasmanda Lille ile mücadele edecek.

Yarın:

19.45 Fenerbahçe - Slavia Prag

19.45 Sabah - Borussia Dortmund

22.00 Paris Saint-Germain - Barcelona

22.00 Liverpool - Villarreal

22.00 Manchester City - AEK

22.00 Roma - Slovan Bratislava

22.00 Porto - PSV

22.00 Napoli - Bodo/Glimt

22.00 Stuttgart - Atletico Madrid

21 Ekim Çarşamba:

19.45 Lille - Galatasaray

19.45 Como - Manchester United

22.00 Bayern Münih - Arsenal

22.00 Real Madrid - Leipzig

22.00 Inter - Shakhtar Donetsk

22.00 Sporting - LASK

22.00 Aston Villa - Viking

22.00 Club Brugge - Lens

22.00 Real Betis - Feyenoord

Program, Avrupa'da üst düzey kulüplerin karşılaşmalarını içeriyor ve taraftarların ilgiyle takip edeceği bir haftaya işaret ediyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 3. HAFTA HEYECANI YARIN OYNANACAK KARŞILAŞMALAR İLE BAŞLAYACAK.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 3. HAFTA HEYECANI YARIN OYNANACAK KARŞILAŞMALAR İLE BAŞLAYACAK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Donat: Erzurum kampı takımı fiziksel ve mental açıdan güçlendirdi
images

Cumhurbaşkanlığı tenis kupası başkentte ikinci kez kapılarını açtı
images

Dusart'la yeni rota: A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda taze başlangıç
images

Karacabeyli taraftarın karpuzlu jesti Bursaspor tesislerinde karşılık buldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Donat: Erzurum kampı takımı fiziksel ve mental açıdan güçlendirdi

Gece saldırılarıyla Ukrayna'da can kaybı ve altyapı hasarı

Cumhurbaşkanlığı tenis kupası başkentte ikinci kez kapılarını açtı

Muş'un mirasını görünür kılmak için Mercimekkale'ye yürüdüler

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Birkan Altındaş Antalyaspor ile Kayserispor maçında düdük çalacak

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi