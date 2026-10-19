Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta: kritik eşleşmeler ve Türkiye'nin maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 3. hafta maçları yarın ve 21 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Fenerbahçe yarın saat 19.45'te sahasında Slavia Prag ile karşılaşacak; Galatasaray ise çarşamba günü TSİ 19.45'te deplasmanda Lille ile mücadele edecek.

Yarın:

19.45 Fenerbahçe - Slavia Prag

19.45 Sabah - Borussia Dortmund

22.00 Paris Saint-Germain - Barcelona

22.00 Liverpool - Villarreal

22.00 Manchester City - AEK

22.00 Roma - Slovan Bratislava

22.00 Porto - PSV

22.00 Napoli - Bodo/Glimt

22.00 Stuttgart - Atletico Madrid

21 Ekim Çarşamba:

19.45 Lille - Galatasaray

19.45 Como - Manchester United

22.00 Bayern Münih - Arsenal

22.00 Real Madrid - Leipzig

22.00 Inter - Shakhtar Donetsk

22.00 Sporting - LASK

22.00 Aston Villa - Viking

22.00 Club Brugge - Lens

22.00 Real Betis - Feyenoord

Program, Avrupa'da üst düzey kulüplerin karşılaşmalarını içeriyor ve taraftarların ilgiyle takip edeceği bir haftaya işaret ediyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 3. HAFTA HEYECANI YARIN OYNANACAK KARŞILAŞMALAR İLE BAŞLAYACAK.