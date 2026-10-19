Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta: kritik eşleşmeler ve Türkiye'nin maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 3. hafta maçları yarın ve 21 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Fenerbahçe yarın saat 19.45'te sahasında Slavia Prag ile karşılaşacak; Galatasaray ise çarşamba günü TSİ 19.45'te deplasmanda Lille ile mücadele edecek.
Yarın:
19.45 Fenerbahçe - Slavia Prag
19.45 Sabah - Borussia Dortmund
22.00 Paris Saint-Germain - Barcelona
22.00 Liverpool - Villarreal
22.00 Manchester City - AEK
22.00 Roma - Slovan Bratislava
22.00 Porto - PSV
22.00 Napoli - Bodo/Glimt
22.00 Stuttgart - Atletico Madrid
21 Ekim Çarşamba:
19.45 Lille - Galatasaray
19.45 Como - Manchester United
22.00 Bayern Münih - Arsenal
22.00 Real Madrid - Leipzig
22.00 Inter - Shakhtar Donetsk
22.00 Sporting - LASK
22.00 Aston Villa - Viking
22.00 Club Brugge - Lens
22.00 Real Betis - Feyenoord
Program, Avrupa'da üst düzey kulüplerin karşılaşmalarını içeriyor ve taraftarların ilgiyle takip edeceği bir haftaya işaret ediyor.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 3. HAFTA HEYECANI YARIN OYNANACAK KARŞILAŞMALAR İLE BAŞLAYACAK.
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