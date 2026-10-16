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Samsun meclisinden iki kritik karar: Nuri Asan tesisi plan dışı bırakıldı

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, Nuri Asan Tesisleri’ni Doğupark Millet Bahçesi imar planından çıkarırken polis okulu ve jandarma alanını belediyeye devretti.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 16:34

GÜNCELLEME: 16 Ekim 2026 - 16:36

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EDİTÖR: Elif Demir

Samsun meclisinden iki kritik karar: Nuri Asan tesisi plan dışı bırakıldı

Meclis toplantısında öne çıkan kararlar

Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Meclisi, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında gerçekleştirilen oturumda 55 gündem maddesini görüşerek iki önemli maddeyi karara bağladı. Toplantıda, Samsunspor Nuri Asan Tesisleri ile 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu ve İl Jandarma Komutanlığı alanlarına ilişkin düzenlemeler öne çıktı.

Nuri Asan Tesisleri'nin plan dışı bırakılması:

SBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından meclise sunulan 497449 sayılı "Canik ve İlkadım ilçe belediye sınırlarında Doğupark Alanı Millet Bahçesi amaçlı nazım ve uygulama imar planına esas görüş bildirilmesi" konulu teklif, komisyonda "Nuri Asan Tesisleri’nin plan dışı bırakılması" yönünde değerlendirilerek meclise sunuldu. Yapılan oylamada teklif oy birliğiyle kabul edildi, böylece tesis Doğupark Millet Bahçesi planlaması kapsamı dışında bırakıldı.

Kararın ardından konuşan Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, sürece emek verenleri teşekkürle andı ve alınan kararın şehre ve Samsunspor'a hayırlı olmasını diledi. Soğuk, "Bu gündem maddesiyle alakalı yoğun mesai harcadık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan’a, grup başkanvekillerimize, meclis üyelerimize, Samsunspor yönetimine ve taraftar gruplarına teşekkür ediyorum. Samsunspor’la alakalı hassasiyeti siyasetin üstünde tutarak almış olduğumuz bu kararın, bugün oyladığımız maddeyle birlikte hem şehrimize hem de Samsunspor’umuza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Polis okulu ve jandarma alanlarının belediyeye devri:

Mecliste ayrıca 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu ile İl Jandarma Komutanlığı'nın bulunduğu mevcut alanların Büyükşehir Belediyesinin uhdesine geçmesine ilişkin madde görüşüldü. Bağımsız Meclis Üyesi Hasan İpek, alanların boşaltılmasının ardından ne yapılacağının kamuoyuna açıklanması gerektiğini vurguladı ve jandarmadan boşalacak alanın yarısının yeşil alan olarak planlanmaması halinde teklife ret oyu vereceklerini ifade etti.

SBB Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Eken konuya ilişkin açıklamasında, "Söz konusu alan 100 bin metrekarelik bir alana sahip. Bunun minimum 50 bin metrekaresini park ve meydan olarak planlayacağız" diye konuştu. Yapılan müzakerelerin ardından bu madde de meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.

Her iki düzenleme de komisyonda görüşülerek mecliste oy çokluğu değil, oy birliğiyle kabul edilmesiyle kesinleşti ve süreçle ilgili yetkililere uygulama çalışmaları için talimat verildi.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE (SBB) MECLİSİ TOPLANTISI&#039;NDA, SAMSUNSPOR NURİ ASAN TESİSLERİ&#039;NİN MİLLET...

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE (SBB) MECLİSİ TOPLANTISI'NDA, SAMSUNSPOR NURİ ASAN TESİSLERİ'NİN MİLLET BAHÇESİ PROJESİ'NDEN ÇIKARILMASINI İÇEREN TEKLİF, OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLEREK KARARA BAĞLANDI.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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