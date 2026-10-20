Samsun TSO'da yeni döneme iş birliği ve uyum vurgusu

ziyaretin gündemi:

Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 2026-2030 dönemi organ seçimlerinin ardından Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'na (TSO) yapılan ziyaretler kapsamında, yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Salih Zeki Murzioğlu ile Meclis Başkanlığına seçilen Haluk Akyüz'ü ziyaret etti. Ziyarette, TSO Yönetim Kurulu üyeleri ve Meclis Divanı da hazır bulundu.

yeni dönem hedefleri:

Vali Tavlı ve Başkan Doğan, ziyaret sırasında Murzioğlu ve Akyüz ile yeni çalışma dönemine ilişkin karşılıklı iyi dileklerini paylaştı. Yapılan görüşmede, Samsun'un ekonomik ve ticari gelişimine katkı sunacak kararların alınmasının önemi ön plana çıkarıldı; özellikle 2026-2030 döneminin kent için kritik fırsatlar barındırdığına vurgu yapıldı.

kurumlararası iş birliği ve beklentiler:

Ziyarette, kamu kurumları, yerel yönetimler ve iş dünyası arasındaki uyumun sürdürülebilir büyüme için belirleyici olduğu ifade edildi. Katılımcılar, Samsun'un ekonomik potansiyelinin daha ileri taşınması için ortak akıl ve koordineli çalışma çağrısında bulundu; odanın yeni yönetiminin bu süreçte aktif rol almasının beklendiği kaydedildi.

Murzioğlu ve Akyüz ise yaptıkları ortak değerlendirmede, yeni dönemde kentteki ticari faaliyetleri güçlendirmek, iş dünyasının beklentilerine yanıt verecek projeler üretmek ve Samsun'un ekonomik gelişimine katkı sağlamak amacıyla birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. İfadelerinde, kurumlar arası eşgüdümün ve paydaşlarla sürekli iletişimin altı çizildi.

Toplantı, tarafların yeni döneme ilişkin iyi niyet ve başarı temennileriyle sona erdi; ziyaret, kent yönetimi ile iş dünyası arasında yakın ortaklığın sürdürülmesine yönelik bir mesaj olarak değerlendirildi.

SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HALİT DOĞAN, YENİDEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA YENİDEN SEÇİLEN SALİH ZEKİ MURZİOĞLU İLE MECLİS BAŞKANLIĞINA SEÇİLEN HALUK AKYÜZ’Ü ZİYARET EDEREK YENİ ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇİN BAŞARI DİLEKLERİNİ İLETTİ. ZİYARETTE, SAMSUN’UN EKONOMİK GELİŞİMİ VE İŞ DÜNYASININ GELECEĞİ AÇISINDAN YENİ DÖNEMİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ.