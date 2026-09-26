Samsun yağmurları serin sonbaharı hissettirdi

Samsun'da yağışlar dört gündür aralıklarla etkili:

Samsun'da etkili olan güz yağmurları dört gündür aralıklarla devam ediyor. Son 24 saatte Türkiye'nin en çok yağış alan ili olan kentte, dört günde metrekareye toplam 83,6 kilogram yağış düştü. Kent genelinde yağış genellikle çisenti şeklinde seyrediyor, ancak gün içinde zaman zaman etkisini artıran kısa süreli sağanaklar görüldü.

Yağışlı hava beraberinde sıcaklıklarda düşüş getirdi; özellikle sabah ve akşam saatlerinde hissedilen serinlik vatandaşlarda sonbahar keyfini erkenden yaşattı. Dün gün içinde, birkaç günlük aradan sonra kısa süreli de olsa güneşin yüzünü göstermesiyle beraber havada değişken bir görünüm oluştu.

Günlük yaşama etkileri:

Şehirde hakim olan serin ve kapalı hava, açık alan etkinliklerini etkiliyor ve özellikle sabah-akşam vakitlerinde dışarı çıkanların kalın giysiler tercih etmesine neden oluyor. Yağışın büyük bölümünün çisenti niteliğinde olması, ani su baskınları yerine günlük hayatın daha çok ıslak zemin ve serin hava olarak hissedilmesine yol açıyor.

Gelecek günler için meteorolojik uyarı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'nün paylaştığı haftalık hava tahminine göre, Samsun'da yağışların 3 Ekim'e kadar etkili olması bekleniyor. MGM, ülke genelinde bir hafta boyunca yağışlı havanın süreceğini öngörürken; özellikle 28 Eylül Pazartesi günü Samsun'un doğusu ve Orta Karadeniz'de kuvvetli yağışların etkili olabileceği uyarısında bulundu. Bu dönemde gündüz sıcaklıklarının yer yer 22 derece'ye kadar düşmesi tahmin ediliyor.

Yetkililer, yağışla birlikte oluşabilecek ani değişimlere karşı tedbirli olunmasını ve güncel meteorolojik uyarıların takip edilmesini tavsiye ediyor.

SAMSUN’DA ETKİLİ OLAN GÜZ YAĞMURLARI 4 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR. SON 24 SAATTE TÜRKİYE’DE EN ÇOK YAĞIŞ ALAN İL OLAN SAMSUN’DA 4 GÜNDE METREKAREYE TOPLAM 83,6 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ.