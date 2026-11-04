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Samsun'da büyüklerin bağımsızlığını destekleyecek akıllı bileklik dönemi

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Profesyonel Takipli Akıllı Bileklik projesiyle yaşlıların nabız, tansiyon, oksijen, vücut sıcaklığı ve konum bilgileri 7 gün 24 saat izlenecek.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 11:10

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Samsun'da büyüklerin bağımsızlığını destekleyecek akıllı bileklik dönemi

Samsun'da akıllı bileklik uygulaması başladı:

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yaşlı bireylerin daha güvenli ve bağımsız bir yaşam sürmesini amaçlayan Profesyonel Takipli Akıllı Bileklik Projesi'ni hayata geçirdi. Proje, belediyenin mevcut sosyal hizmetleriyle entegre edilerek evde temizlik, sıcak yemek, çamaşırhane ve kişisel bakım gibi desteklerin yanına teknolojik bir izleme çözümü ekliyor.

Projeden faydalanmaya uygun olduğu belirlenen yaşlılar, evlerinde ziyaret edilerek bileklikleri teslim edildi. Her kullanıcı için kişisel bilgiler ve sağlık değerleri temel alınarak cihazlara özel tanımlamalar yapıldı ve bu cihazlar profesyonel izleme merkeziyle entegre çalışıyor.

Cihazın sunduğu özellikler:

Dağıtılan akıllı bileklikler aracılığıyla kullanıcıların nabız, tansiyon, kandaki oksijen seviyesi, vücut sıcaklığı ve konum bilgileri anlık izlenebilecek. Cihazlarda yer alan düşme algılama ve hareketsizlik uyarısı gibi özellikler sayesinde olası acil durumlarda müdahale süresinin kısaltılması hedefleniyor. Belirlenen eşik değerlerin dışına çıkılması durumunda gerekli yönlendirmeler yapılabiliyor; izleme ise 7 gün 24 saat devam ediyor.

Belediyenin hedefleri ve başkanın açıklaması:

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, projenin yaşlıların yaşam kalitesini artırmayı amaçladığını vurguladı. Doğan, 'Büyüklerimizi en kıymetli değerimiz olarak görüyor ve onların hayatına dokunacak her çalışmayı, projeyi önemsiyoruz. Evde temizlikten kişisel bakıma, gezi ve etkinliklerden eğitimlere birçok hizmeti bünyesinde barındıran Nefes Projemiz ile hayatın her alanında onların yanında olmaya çalışıyoruz,' dedi.

Doğan ayrıca, 'Şimdi de yaş alan büyüklerimizin özgürlük alanını genişletmek ve ilgili tüm hizmetlere anında ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla Profesyonel Takipli Akıllı Bileklik Projesi’ni onların hizmetine sunduk' ifadelerini kullandı. Başkan, projenin sağlık takibi ve konum bilgisiyle ekiplerin gerektiğinde hızlıca yönlendirilebilmesini sağlayacağını belirterek, yaşlıların günlük yaşamlarını kendilerini güvende hissederek sürdürebilmelerinin hedeflendiğini söyledi.

Belediye yetkilileri, teknolojinin sunduğu imkanları sosyal belediyecilik anlayışıyla birleştirerek hemşehrilerin huzurunu ve sağlığını korumaya yönelik adımların süreceğini, projenin uygulamadaki etkisinin düzenli değerlendirmelerle takip edileceğini bildirdi.

SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YAŞLI...

SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YAŞLI BİREYLERE YÖNELİK HİZMETLERİNE BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ. EVDE TEMİZLİK, SICAK YEMEK, ÇAMAŞIRHANE VE KİŞİSEL BAKIM GİBİ HİZMETLERLE YAŞLILARIN YANINDA OLAN BELEDİYE, ‘PROFESYONEL TAKİPLİ AKILLI BİLEKLİK PROJESİ’Nİ BAŞLATTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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