Samsun'da kadın çiftçilere model proje bakanlıktan ödül aldı

Samsun projesi bakanlık tarafından örnek uygulama seçildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen 19 Mayıs’ın Kadınları İlk Adımı Atıyor Projesini örnek uygulamalar arasında değerlendirerek ödüle layık gördü. Proje, 19 Mayıs ilçesinde kadın üreticilerin tarımsal vizyonunu geliştirmeyi ve yenilikçi tarım uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Projenin hedefleri ve uygulamaları:

Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar, kadın çiftçilerin modern tarım teknikleriyle tanışmasını, üretimde bilgi ve becerilerinin artmasını sağladı. Eğitimler, uygulamalı gösterimler ve saha çalışmalarıyla kadın üreticilerin tarımsal üretime daha etkin katılımı teşvik edildi. Bakanlık değerlendirmesinde projenin yenilikçi yaklaşımı ve kadın üreticilere sağladığı somut katkılar ön plana çıktı.

Ödül töreni ve teşekkür:

Bakanlıkta düzenlenen ödül törenine 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü proje sorumlusu Ziraat Mühendisi Meryem Çelik ile 19 Mayıs ilçesinin kadın çiftçilerinden Hatice Tayhan katıldı. Çelik ve Tayhan, ödülü Samsun adına teslim aldı. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen çalışma arkadaşlarına ve kadın çiftçilere teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI, SAMSUN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLEN 19 MAYIS’IN KADINLARI İLK ADIMI ATIYOR PROJESİ’Nİ ÖDÜLE LAYIK GÖRDÜ.