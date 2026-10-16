Dolar 49,5134 +0,09%
Euro 55,8087 +0,50%
Bist 11.686,33 -3,18%
Altın Gram 6.678,94 +0,61%
EUR/USD 1,1263 +0,37%
Brent Petrol 106,14 +0,21%
--°

Samsun'da kadın çiftçilere model proje bakanlıktan ödül aldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Samsun'da yürütülen 19 Mayıs'ın Kadınları İlk Adımı Atıyor projesini örnek uygulama seçerek ödüle layık gördü.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 11:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Samsun'da kadın çiftçilere model proje bakanlıktan ödül aldı

Samsun projesi bakanlık tarafından örnek uygulama seçildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen 19 Mayıs’ın Kadınları İlk Adımı Atıyor Projesini örnek uygulamalar arasında değerlendirerek ödüle layık gördü. Proje, 19 Mayıs ilçesinde kadın üreticilerin tarımsal vizyonunu geliştirmeyi ve yenilikçi tarım uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Projenin hedefleri ve uygulamaları:

Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar, kadın çiftçilerin modern tarım teknikleriyle tanışmasını, üretimde bilgi ve becerilerinin artmasını sağladı. Eğitimler, uygulamalı gösterimler ve saha çalışmalarıyla kadın üreticilerin tarımsal üretime daha etkin katılımı teşvik edildi. Bakanlık değerlendirmesinde projenin yenilikçi yaklaşımı ve kadın üreticilere sağladığı somut katkılar ön plana çıktı.

Ödül töreni ve teşekkür:

Bakanlıkta düzenlenen ödül törenine 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü proje sorumlusu Ziraat Mühendisi Meryem Çelik ile 19 Mayıs ilçesinin kadın çiftçilerinden Hatice Tayhan katıldı. Çelik ve Tayhan, ödülü Samsun adına teslim aldı. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen çalışma arkadaşlarına ve kadın çiftçilere teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI, SAMSUN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLEN 19 MAYIS’IN...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI, SAMSUN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLEN 19 MAYIS’IN KADINLARI İLK ADIMI ATIYOR PROJESİ’Nİ ÖDÜLE LAYIK GÖRDÜ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tekirdağ'da aronya bereketi: Hayrabolu'da beş dönümden yaklaşık 2 ton
images

Bursa iş dünyasında yeni dönem: BTSO'da devir teslim
images

KOSGEB destekleriyle işletmeler 2,5 milyon TL'ye kadar büyüyebilir
images

Kangal'da sanayi ve gençlik enerjisiyle kalkınma hedefi: STSO başkanı Zeki Özdem...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Posof'ta kısa süren dolu yaşamı kilitledi

Öncelik yollar ve raylar: Mersin'in ulaşım projeleri takipte

Tramvayda sahte çocuk fotoğrafıyla para toplayan kişi yakalandı

Tavuk eti nefes borusuna kaçan bebek sedyede müdahale ile hayata döndü

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı