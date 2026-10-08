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Samsun'da pembe balonlarla bisiklet turuyla meme kanseri farkındalığı

Samsun'da sağlık çalışanları ve bisikletçiler, pembe kurdele ve balonlarla Atakum'dan Körfez'e kadar pedal çevirip erken teşhisin önemine dikkat çekti.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 09:19

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Samsun'da pembe balonlarla bisiklet turuyla meme kanseri farkındalığı

Etkinlikte neler yaşandı:

Samsun'da, FBM Tıp Merkezi ve Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği (EKOBİD) tarafından düzenlenen bisiklet turunda sağlık çalışanları ve bisikletçiler, pembe balonlar, pankartlar ve dövizlerle meme kanserine dikkat çekti. Katılımcılar Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi'nde bir araya gelerek Çobanlı İskelesi'nden başlayıp Körfez mevkisine kadar pedal çevirdi.

amaç ve semboller:

Etkinlik, Ekim ayı dolayısıyla yapılan farkındalık çalışmalarının bir parçası olarak, toplumda erken teşhis bilincini artırmayı hedefledi. Katılımcılar pembe kurdele taktı ve pembe balonlarla görsel bir mesaj verdi; pankartlarda erken teşhisin önemi vurgulandı.

organizasyon ve açıklama:

FBM Tıp Merkezi İşletme Müdürü Aynur Yılmaz, etkinliğin amacını şu sözlerle anlattı: "Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı. Biz de bunu kadınlarımızda bir farkındalık oluşturmak, herkesin kendini muayene etmesi ve erken teşhis yapabilmeleri için gerçekleştirdik. Meme kanseri bildiğiniz gibi her sekiz kadından birinde görülüyor diyoruz ama artık bu oran daha da düştü. Dolayısıyla kadınlarımızın bu konuda kendilerinin farkında olmalarını, kansere karşı daha duyarlı olmalarını sağlamak ve dikkat çekmek için böyle bir etkinlik düzenledik."

Yılmaz, etkinliği daha dikkat çekici kılmak için dünya genelinde meme kanserinin sembolü olan pembe kurdelelerin kullanıldığını belirterek, "Etkinliğimizin biraz dikkat çekici olması için dünyada meme kanserinin sembolü olan pembe kurdelelerimizi taktık, pembe balonlar ve sloganlar hazırladık. Bunu topluma duyurmak istiyoruz. Bir kez de biz hatırlatmak istiyoruz. Meme kanserinde herkes kendinin farkında olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.

erken teşhisin önemi:

Aynur Yılmaz, meme kanserinin erkeklerde de nadiren görülebildiğini hatırlatarak, "Meme kanseri sadece kadınlarda görülen bir hastalık değil, erkeklerde de nadiren de olsa görülebiliyor. 'Erken teşhis hayat kurtarır' çok bilindik bir kelime. İnsanların bunu ihmal etmemesini ve arada böyle hatırlatmalar yaparak, etkinlikler düzenleyerek biz de bu konuda toplumsal bir duyarlılık sergilemek istedik" dedi. Etkinlik, katılımcıların mesajları ve görsel öğeleriyle bölgeden geçenlerin dikkatini çekti.

Meme kanserine dikkat çekmek için pembe balonlarla bisiklet turu

Meme kanserine dikkat çekmek için pembe balonlarla bisiklet turu

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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