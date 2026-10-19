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Samsun'da temel seviye hidrolik eğitimiyle sektör yetkinliği artırıldı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı destekli Temel Seviye Hidrolik Eğitimi 13–16 Ekim 2026'da gerçekleştirildi; 57 katılımcının teknik yetkinliği güçlendi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 10:28

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EDİTÖR: Berk Doğan

Samsun'da temel seviye hidrolik eğitimiyle sektör yetkinliği artırıldı

Eğitim programı ve düzenleyiciler

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) 2025 yılı Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen 'Temel Seviye Hidrolik Eğitimi Projesi', 13-16 Ekim 2026 tarihlerinde Samsun'da gerçekleştirildi.

Programın başvuru sahibi TMMOB Makina Mühendisleri Odası Samsun Şubesi olarak belirtildi. Eğitime Makina Mühendisleri Odası üyeleri ile beyaz yaka, mavi yaka çalışanlar ve öğrenciler katıldı.

Eğitim içeriği ve yöntem:

Dört gün süren program boyunca akışkanlar, hidrolik sistemlerin temel prensipleri, devre elemanları ve hidrolik şemalar detaylı biçimde ele alındı. Eğitim materyalleri ve anlatım yöntemleri, katılımcıların farklı bilgi ve deneyim düzeyleri dikkate alınarak hazırlandı ve teknik konuların farklı meslek grupları tarafından anlaşılması hedeflendi.

İş süreçleri ve ekip iletişimine katkı:

Program, yalnızca teknik bilgi aktarımıyla sınırlı kalmayıp iş süreçlerindeki koordinasyonun geliştirilmesine odaklandı. Amaç, farklı görev ve sorumluluklara sahip çalışanlar arasındaki teknik bilgi farklarını azaltmak, ekip içi iletişimi güçlendirmek ve hidrolik sistemlere ilişkin ortak bir bilgi düzeyi oluşturmaktı.

Katılımcı profili ve sonuçlar:

Eğitime 4'ü kadın olmak üzere 57 kişi katıldı. Program sayesinde katılımcıların hidrolik sistemlere ilişkin temel bilgilerini geliştirmeleri ve bu bilgileri çalışma alanlarında uygulayabilmeleri için gerekli altyapının oluşturulmasına katkı sağlandı.

&quot;TEMEL SEVİYE HİDROLİK EĞİTİMİ PROJESİ&quot; 13-16 EKİM 2026 TARİHLERİ ARASINDA...

"TEMEL SEVİYE HİDROLİK EĞİTİMİ PROJESİ" 13-16 EKİM 2026 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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