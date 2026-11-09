Samsun'dan COP31'de sürdürülebilir şehircilik vurgusu

Samsun Büyükşehir, COP31 İklim Zirvesi'nde yer aldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve 196 ülkenin katıldığı COP31 İklim Zirvesi'ne katıldı. Zirve, 20 Kasım'a kadar devam ediyor ve Samsun heyeti etkinlik alanında kurulan stantları ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu.

ziyaretlerde odak noktası:

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, zirve kapsamında kurulan stantları tek tek gezerek çevre ve iklim alanında yürütülen çalışmaları ve yenilikçi uygulamaları yerinde inceledi. Yetkililerden alınan bilgiler doğrultusunda, şehir düzeyinde uygulanabilir çözümler ve iyi uygulama örnekleri üzerinde notlar alındı.

samsun'un hedefleri ve yaklaşımı:

Doğan, zirve değerlendirmesinde daha yaşanabilir bir dünya, daha temiz bir çevre ve sürdürülebilir bir gelecek için COP31'de olduklarını vurguladı. Samsun'un doğayla uyumlu ve çevreye duyarlı şehircilik anlayışını güçlendirmek amacıyla iklim ve çevre alanındaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğini belirtti.

Belediye yetkilileri, zirvede edinilen bilgiler ışığında kentteki stratejik adımların değerlendirilerek uygulanmasının hedeflendiğini aktardı.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HALİT DOĞAN, ZİRVE KAPSAMINDA KURULAN STANTLARI ZİYARET EDEREK ÇEVRE VE İKLİM ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI İNCELEDİ.