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Samsun'dan kürsüye: softbol takımı Ankara'da Türkiye üçüncüsü oldu

Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü softbol takımı, 25-27 Eylül'de Ankara'da düzenlenen Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü oldu.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Samsun'dan kürsüye: softbol takımı Ankara'da Türkiye üçüncüsü oldu

Samsun'dan kürsüye çıkan takım

Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Softbol Takımı, 25-27 Eylül tarihlerinde Ankara'da düzenlenen Softbol Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda güçlü bir performans sergileyerek turnuvayı Türkiye üçüncüsü olarak tamamladı. Elde edilen bu derecenin kentte memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

turnuva performansı ve mücadele:

Takım, organizasyon boyunca disiplinli oyun anlayışı ve dayanıklılığıyla dikkat çekti. Gruplardan çıkış ve eleme maçlarındaki istikrarlı çizgi, Samsun temsilcisinin kürsüye yerleşmesinde belirleyici oldu. Alınan üçüncülük, kulübün ulusal düzeydeki rekabet gücünü gösterirken takımın saha içi ve saha dışı hazırlıklarına dair olumlu işaretler verdi.

şehirden kutlama ve beklentiler:

Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehri başarıyla temsil eden sporcuları ve emeği geçen antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Bu sonuç, kentte softbolun tanınırlığını artırma ve genç sporculara örnek olma potansiyeli taşıyor. Kulüp yetkilileri ve belediyenin desteklerinin sürdürülebilir olması halinde ilerleyen turnuvalarda daha üst sıralar hedefleneceği vurgulanıyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ SOFTBOL TAKIMI, ANKARA’DA DÜZENLENEN SOFTBOL BÜYÜKLER TÜRKİYE...

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ SOFTBOL TAKIMI, ANKARA’DA DÜZENLENEN SOFTBOL BÜYÜKLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ OLARAK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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