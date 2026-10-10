Sanatı kentin dört köşesine taşıyacak söyleşi serisi Mersin'de başladı

Mersin'de 'Sanat ve Fotoğraf Söyleşileri' serisi açılışını yaptı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Sanat ve Fotoğraf Söyleşileri' serisinin ilk buluşması, fotoğraf sanatçısı Hulki Muradi'nin katılımıyla düzenlendi. Etkinlik, kentteki sanatseverleri bir araya getirerek fotoğrafın yaşamla kurduğu bağı ve üretim süreçlerini tartışmaya açtı.

etkinliğin odağı:

İlk söyleşide Muradi, 'Fotoğraf ve Hayat' teması çerçevesinde eserlerinden ve gözlemlerinden örnekler sundu. Katılımcılar, fotoğrafın teknik yanının ötesinde günlük yaşamı kayıt altına alma, belleğe dokunma ve mekanlarla kurduğu ilişkilerin nasıl şekillendiği hakkında tartışma fırsatı buldu. Etkinlik, MEDEKA Fotoğraf Kurulu koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Programı düzenleyen Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kent Katılımı ve Sivil Toplumla İlişkiler Şube Müdürlüğü temsilcileri, söyleşinin karşılıklı etkileşim odaklı geçtiğini ve farklı bakış açılarına alan açtığını vurguladı.

amaç ve gelecek program:

Funda İpek Akar etkinliğin sorumlusuydu; Akar, 'Her ay kentimizin farklı bir mekanında gerçekleştirmeyi amaçladığımız serinin ilkiydi. Amacımız sanatı dört duvar arasına, büyük salonlara ve duvarların içerisine hapsetmemek, sanatı her yere taşımak,' sözleriyle projenin hedefini özetledi. Akar, sanatın kent yaşamına nüfuz etmesinin, mekanların ve insanların görünürlüğünü artıracağını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi, MEDEKA çatısı altında yürütülen bu çalışmalarla kentin kültürel belleğini güçlendirmeyi ve sanat üretimini geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor. Serinin ilerleyen buluşmalarında farklı mekanlarda ve temalarda devam etmesi planlanıyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN ‘SANAT VE FOTOĞRAF SÖYLEŞİLERİ’ SERİSİNİN İLK BULUŞMASI, FOTOĞRAF SANATÇISI HULKİ MURADİ’NİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.