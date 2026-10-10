Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Sanatı kentin dört köşesine taşıyacak söyleşi serisi Mersin'de başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, MEDEKA Fotoğraf Kurulu işbirliğiyle başlattığı söyleşi serisinin ilk oturumunu Hulki Muradi ile gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 10:40

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Sanatı kentin dört köşesine taşıyacak söyleşi serisi Mersin'de başladı

Mersin'de 'Sanat ve Fotoğraf Söyleşileri' serisi açılışını yaptı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Sanat ve Fotoğraf Söyleşileri' serisinin ilk buluşması, fotoğraf sanatçısı Hulki Muradi'nin katılımıyla düzenlendi. Etkinlik, kentteki sanatseverleri bir araya getirerek fotoğrafın yaşamla kurduğu bağı ve üretim süreçlerini tartışmaya açtı.

etkinliğin odağı:

İlk söyleşide Muradi, 'Fotoğraf ve Hayat' teması çerçevesinde eserlerinden ve gözlemlerinden örnekler sundu. Katılımcılar, fotoğrafın teknik yanının ötesinde günlük yaşamı kayıt altına alma, belleğe dokunma ve mekanlarla kurduğu ilişkilerin nasıl şekillendiği hakkında tartışma fırsatı buldu. Etkinlik, MEDEKA Fotoğraf Kurulu koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Programı düzenleyen Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kent Katılımı ve Sivil Toplumla İlişkiler Şube Müdürlüğü temsilcileri, söyleşinin karşılıklı etkileşim odaklı geçtiğini ve farklı bakış açılarına alan açtığını vurguladı.

amaç ve gelecek program:

Funda İpek Akar etkinliğin sorumlusuydu; Akar, 'Her ay kentimizin farklı bir mekanında gerçekleştirmeyi amaçladığımız serinin ilkiydi. Amacımız sanatı dört duvar arasına, büyük salonlara ve duvarların içerisine hapsetmemek, sanatı her yere taşımak,' sözleriyle projenin hedefini özetledi. Akar, sanatın kent yaşamına nüfuz etmesinin, mekanların ve insanların görünürlüğünü artıracağını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi, MEDEKA çatısı altında yürütülen bu çalışmalarla kentin kültürel belleğini güçlendirmeyi ve sanat üretimini geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor. Serinin ilerleyen buluşmalarında farklı mekanlarda ve temalarda devam etmesi planlanıyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN ‘SANAT VE FOTOĞRAF SÖYLEŞİLERİ’ SERİSİNİN...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN ‘SANAT VE FOTOĞRAF SÖYLEŞİLERİ’ SERİSİNİN İLK BULUŞMASI, FOTOĞRAF SANATÇISI HULKİ MURADİ’NİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kalbin içine açılan yolculuk: Her Bilinç Bir Kâinat'ta ikinci kitapla derinleşiy...
images

Kaleiçi'nde karnaval ruhu: kortej, konser ve uluslararası kültür buluşması
images

Denizli'de Madagaskar sirkine yoğun ilgi: çocuklar sahnede heyecan yaşadı
images

Tarım fuarı dört yıl sonra Kahramanmaraş'ta üreticilerle yeniden buluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Alsancak'ta yaya konforu için zemin yenileniyor: Kıbrıs Şehitleri Caddesi çalışmalarında yeni aşama

Üniversitenin serasından mutfağa: araştırma domatesleri aşçılık eğitiminde

İflasın gölgesinde: Atatürk Havalimanı'nda Onur Air uçaklarının terk edilmiş hali

Muhtarlarla sahada: Düzce'de kahverengi kokarca tehdidine karşı entegre adım

TREND HABERLER

Demir'den alaturka dokunuşlu elektronik ballad: yeni single 'Senden Sonra' yayımlandı

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Hastanede iş sağlığı ve güvenliği denetimiyle eksikler belirlendi

Soma'da göçük sonrası iş güvenliği ve hesap sorulması çağrısı

Minik öğrenciler emniyet ve nüfus müdürlüklerinde vatandaşlık dersini yerinde deneyimledi

Bakü'de prova: Fenerbahçe N’Golo Kante ve Çağrı Balta'nın golleriyle 2-0 kazandı

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak