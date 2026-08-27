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Sanayide yeni odak: üretimden verimliliğe dönüşüm

Geleceğin fabrikalarında başarıyı üretim adedi değil, enerji, zaman, hammadde ve iş gücünün etkin kullanımı belirleyecek.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 14:41

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Sanayide yeni odak: üretimden verimliliğe dönüşüm

sanayide paradigma değişiyor:

Türkiye sanayisinde görülen üretim artışı, sektörün sadece daha fazla üretim yapmanın ötesine geçtiğini gösteriyor. Mevcut altyapı ve kapasite kullanımıyla ilgili dalgalanmalar, işletmeleri aynı üretim düzeyini korurken kaynakları daha verimli kullanmaya zorladı. Bu değişim, fabrikaların rekabet gücünü belirlemede yeni kriterlerin öne çıkmasına neden oluyor.

teknolojik dönüşüm ve hedefleri:

STK Makina Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tecelli dönüşümün amacını yalnızca otomasyonu artırmak olarak tanımlamıyor. Tecelli'ye göre, teknolojik dönüşümün temel hedefi üretimin bütününde verimliliği yükseltmek. Bu yaklaşım, üretimin çevresel ve ekonomik maliyetlerini düşürürken, işletmelerin esnekliğini ve sürdürülebilirliğini artırmayı amaçlıyor.

kaynak etkinliği rekabet avantajı sağlayacak:

Geleceğin fabrikalarında başarı kriterleri değişiyor: artık sadece kaç ürün üretildiği değil, o ürünün üretiminde kullanılan enerji, zaman, hammadde ve iş gücü gibi girdilerin ne kadar etkin kullanıldığı önem kazanacak. İşletmeler mevcut tesislerini ve süreçlerini yeniden değerlendirerek, verimlilik odaklı model ve teknolojilere yatırım yapmayı öncelik haline getiriyor.

Bu süreçte yazılım destekli izleme sistemleri, süreç optimizasyonu ve insan kaynağı planlaması gibi uygulamalar öne çıkıyor. Sektör oyuncuları, kapasite dalgalanmalarını yönetip maliyetleri kontrol altında tutarak rekabet avantajı elde etmeye çalışacak. Uzun vadede rekabetin belirleyicisi, üretim miktarından çok kaynakların etkin yönetimi olacak.

STK MAKİNA YÖNETİM KURULU BAŞKANI SABRİ TECELLİ

STK MAKİNA YÖNETİM KURULU BAŞKANI SABRİ TECELLİ

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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