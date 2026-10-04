Saniyelerle kaçırılan sınav: Sivas'ta genç aday kapıda kaldı

Sivas'ta kapı kapandığında yaşananlar

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen 2026-KPSS ön lisans oturumunda sınava girecek yüzbinlerce aday sabah erken saatlerde sınav merkezlerine yöneldi. Sınavın resmi başlama saati 10.15 olarak belirlenmişti ancak bina girişleri kurallar gereği daha önce kapatıldı.

Sivas’ta bazı adaylar salon kapılarına zamanında ulaşmak için koştu; ancak gözetmenlerin uyguladığı kural çerçevesinde kapılar saat 10.00'da kapatıldı ve geç kalanlar içeri alınmadı.

Genç adayın iddiası:

Sınava girmeye çalışan bir genç, kapıların kapanmasından saniyeler sonra kapıya ulaştı. Salona kabul edilmeyen aday, geç kalmasının nedenini trafik sıkışıklığı olarak açıkladı. Genç, yaşadığı üzüntüyü dile getirirken, sınav kurallarının uygulanmasının kendisini mağdur ettiğini savundu.

Salon çevresinde bekleyenler:

Sınava alınan adaylar içeride ter dökerken, yakınları binanın dışında bekledi. Aileler ve yakınları, içerideki adayların başarıya ulaşması için dua etti ve büyük bir çoğunluk sabahın erken saatlerinden itibaren destek olmak üzere sınav alanına geldi.

Olay, sınav giriş saatleri ve ulaşım koşullarının adayların sınav başarısını nasıl etkilediğine dair tartışmaları canlı tutacak nitelikte. Yetkili kurumun uyguladığı saat ve kapı kapanış kuralları ise sınav güvenliği ve düzeni gerekçesiyle sürdürülüyor.

BİR GENÇ, KAPININ KAPANMASINDAN SANİYELER SONRA KOŞARAK GİRİŞ KAPISINA GELDİ ANCAK SINAVA ALINMADI. BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞAYAN GENÇ, TRAFİK SIKIŞIKLIĞI NEDENİYLE GEÇ KALDIĞINI SÖYLEDİ.