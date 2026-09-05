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Şanlıurfa Bozova'da eğlenmeye giden genç Atatürk Barajı'nda boğuldu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Barajı'na giren 20 yaşındaki Ali Kına boğularak hayatını kaybetti; jandarma ve sualtı ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 10:00

GÜNCELLEME: 05 Eylül 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Şanlıurfa Bozova'da eğlenmeye giden genç Atatürk Barajı'nda boğuldu

Olayın özeti:

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Çatak kırsal Mahallesi yakınlarında, yüzmek için girdiği Atatürk Barajı'nda bir genç boğularak yaşamını yitirdi. Olayda hayatını kaybeden kişinin Ali Kına (20) olduğu bildirildi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Kına arkadaşlarıyla birlikte Şanlıurfa'dan Bozova'ya eğlenmeye gitti. Serinlemek amacıyla Atatürk Baraj Gölüne giren genç bir süre yüzdükten sonra suya gömüldü. Durumu fark eden arkadaşları yetkililere haber verdi.

Arama kurtarma çalışmaları ve soruşturma:

Bölgeye sevk edilen jandarma, itfaiye ve sualtı arama kurtarma polisleri tarafından arama yapıldı ve gencin cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cenaze, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili işlemler ve soruşturma yetkililerce sürdürülüyor.

ARKADAŞLARINI HABER VERMESİ ÜZERİNE BÖLGEYE JANDARMA, İTFAİYE VE SUALTI ARAMA KURTARMA POLİSLERİ...

ARKADAŞLARINI HABER VERMESİ ÜZERİNE BÖLGEYE JANDARMA, İTFAİYE VE SUALTI ARAMA KURTARMA POLİSLERİ SEVK EDİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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