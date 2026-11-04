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Şantiyede hız ve kararlılık: Tortum Doruklu Barajı hedeflerine doğru ilerliyor

DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Tortum Doruklu Barajı şantiyesini inceleyerek yükleniciyle projedeki son aşamaları ve hedeflenen süreleri değerlendirdi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 09:05

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EDİTÖR: Aslı Han

Şantiyede hız ve kararlılık: Tortum Doruklu Barajı hedeflerine doğru ilerliyor

Tortum Doruklu Barajı şantiyesinde inceleme

Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, beraberindeki Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve teknik personelden oluşan heyetle Tortum Doruklu Barajı şantiyesini ziyaret etti. İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen heyet, yüklenici firma yetkilileriyle bir araya gelerek projenin son aşamasına dair detaylı brifing aldı.

çalışma süreci ve saha değerlendirmesi:

İncelemelerde şantiye organizasyonu, iş güvenliği uygulamaları ve yürütülen faaliyetlerin iş programına uygunluğu ele alındı. Heyet ve yüklenici arasında gerçekleştirilen görüşmede, projenin mevcut aşamasındaki teknik hususlar ile koordinasyon ve iş planlaması üzerine bilgi alışverişi yapıldı. Yapılan değerlendirmelerde saha raporlarına dayalı olarak ilerleme hızının yakından izlenmesi kararlaştırıldı.

bölge için beklenen katkılar:

DSİ 8. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Tortum Doruklu Barajının bölge tarımına ve su kaynaklarına sağlayacağı katkıya dikkat çekti. Projenin tamamlanmasıyla birlikte sulama imkanlarının güçleneceği, su yönetiminin iyileşeceği ve bölgesel tarımsal üretime olumlu etkiler beklendiği vurgulandı. Ayrıca yetkililer, çalışmalarda gösterilen titizliğin ve hedeflenen süreler doğrultusunda ilerlemenin sürdüğünü belirtti.

Heyetin saha incelemeleri, projenin takip ve denetim süreçlerinin devam edeceğini ve ilgili birimler arasında koordinasyonun sürdürülerek işlerin planlandığı şekilde tamamlanmasının hedeflendiğini ortaya koydu.

DEVLET SU İŞLERİ (DSİ) 8. BÖLGE MÜDÜRÜ OĞUZHAN YAVUZ, YAPIMI HIZLA DEVAM EDEN TORTUM DORUKLU...

DEVLET SU İŞLERİ (DSİ) 8. BÖLGE MÜDÜRÜ OĞUZHAN YAVUZ, YAPIMI HIZLA DEVAM EDEN TORTUM DORUKLU BARAJI ŞANTİYESİNDE İNCELEMELERDE BULUNARAK PROJENİN SON DURUMU HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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