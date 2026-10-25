Su yükseldi, piknik yapan iki kişi Dicle kıyısında botla kurtarıldı

Olayın gelişimi:
Diyarbakır'da Dicle Nehri kenarında piknik yapan 2 kişi, nehirdeki su seviyesinin yükselmesiyle birlikte kıyıda mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine yetkililer harekete geçti.
Müdahale ve tahliye:
Bölgeye intikal eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, botla çalışmaya başladı. İtfaiye personeli botla mahsur kalanlara ulaşarak, onları güvenli bölgeye tahliye etti.
Vatandaşların tepkisi:
Mahsur kalan kişiler kurtarma operasyonunun ardından itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Olay herhangi bir yaralanma veya daha büyük bir hasarla sonuçlanmadı.
DİYARBAKIR'DA SU KENARINDA PİKNİK YAPMAK İSTEYEN 2 KİŞİ, SU SEVİYESİNİN YÜKSELMESİYLE BERABER MAHSUR KALINCA, İTFAİYE EKİPLERİNCE BOT İLE KURTARILDI.
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