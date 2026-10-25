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Su yükseldi, piknik yapan iki kişi Dicle kıyısında botla kurtarıldı

Diyarbakır Dicle Nehri kıyısında suyun yükselmesi sonucu mahsur kalan iki kişi, itfaiye ekiplerinin botla müdahalesiyle güvenli bölgeye tahliye edildi.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 15:28

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Su yükseldi, piknik yapan iki kişi Dicle kıyısında botla kurtarıldı

Olayın gelişimi:

Diyarbakır'da Dicle Nehri kenarında piknik yapan 2 kişi, nehirdeki su seviyesinin yükselmesiyle birlikte kıyıda mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine yetkililer harekete geçti.

Müdahale ve tahliye:

Bölgeye intikal eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, botla çalışmaya başladı. İtfaiye personeli botla mahsur kalanlara ulaşarak, onları güvenli bölgeye tahliye etti.

Vatandaşların tepkisi:

Mahsur kalan kişiler kurtarma operasyonunun ardından itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Olay herhangi bir yaralanma veya daha büyük bir hasarla sonuçlanmadı.

DİYARBAKIR&#039;DA SU KENARINDA PİKNİK YAPMAK İSTEYEN 2 KİŞİ, SU SEVİYESİNİN YÜKSELMESİYLE BERABER...

DİYARBAKIR'DA SU KENARINDA PİKNİK YAPMAK İSTEYEN 2 KİŞİ, SU SEVİYESİNİN YÜKSELMESİYLE BERABER MAHSUR KALINCA, İTFAİYE EKİPLERİNCE BOT İLE KURTARILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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