Su yükseldi, piknik yapan iki kişi Dicle kıyısında botla kurtarıldı

Olayın gelişimi:

Diyarbakır'da Dicle Nehri kenarında piknik yapan 2 kişi, nehirdeki su seviyesinin yükselmesiyle birlikte kıyıda mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine yetkililer harekete geçti.

Müdahale ve tahliye:

Bölgeye intikal eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, botla çalışmaya başladı. İtfaiye personeli botla mahsur kalanlara ulaşarak, onları güvenli bölgeye tahliye etti.

Vatandaşların tepkisi:

Mahsur kalan kişiler kurtarma operasyonunun ardından itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Olay herhangi bir yaralanma veya daha büyük bir hasarla sonuçlanmadı.

DİYARBAKIR'DA SU KENARINDA PİKNİK YAPMAK İSTEYEN 2 KİŞİ, SU SEVİYESİNİN YÜKSELMESİYLE BERABER MAHSUR KALINCA, İTFAİYE EKİPLERİNCE BOT İLE KURTARILDI.