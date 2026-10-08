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Sapanca'da 'Gazze için yürüyoruz' yürüyüşü: Filistin'e destek ve çağrı

Sapanca'da yüzlerce kişinin katıldığı 'Gazze için yürüyoruz' yürüyüşünde Filistin'e destek verildi, konuşmacılar uluslararası aktörlere çağrı yaptı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 12:24

GÜNCELLEME: 08 Ekim 2026 - 12:30

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Sapanca'da 'Gazze için yürüyoruz' yürüyüşü: Filistin'e destek ve çağrı

Sapanca'da 'Gazze için yürüyoruz' yürüyüşü:

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların üçüncü yılı nedeniyle düzenlenen 'Gazze İçin Yürüyoruz' etkinliğinde, kent merkezinde bir araya gelenler Filistin'e destek mesajları verdi.

Yürüyüş ve katılımcılar:

Kuva-i Milliye Parkı'nda toplananlara Türk ve Filistin bayrakları ile flamalar dağıtıldı. Etkinliğe yüzlerce kişinin yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, Şehit Jandarma Pilot Kıdemli Albay Güner Ekici Parkı'na kadar yürüdü ve yürüyüş boyunca Filistin'e destek sloganları atıldı.

Konuşmalar ve çağrılar:

Programda konuşan Yavuz Karaaslan, "Gazze'de yaşananlar sona ermediği gibi ateşkesin ardından da mücadele sürmektedir" diyerek sürecin devam ettiğini vurguladı. Karaaslan, İsrail'in uygulamalarının dünya genelinde tepki topladığını, Filistin'e yönelik uluslararası desteğin arttığını ve yaşananların bir vicdan hareketine dönüştüğünü belirterek, uluslararası aktörlere İsrail ile ilişkilerini gözden geçirme çağrısında bulundu.

Konuşmanın ardından Selman Sanalmış tarafından dua edildi ve program sona erdi.

SAPANCA İLÇESİNDE &quot;GAZZE İÇİN YÜRÜYORUZ&quot; ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.

SAPANCA İLÇESİNDE "GAZZE İÇİN YÜRÜYORUZ" ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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