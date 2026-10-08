Şapinuva'daki çivi yazılı arşivi UNESCO dünya belleğine taşınmak için başvuru aldı

proje ve başvuru süreci:

Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, Ortaköy'deki Şapinuva kazılarında ortaya çıkarılan çivi yazılı tabletlerin UNESCO Dünya Belleği Listesi'ne dahil edilmesi amacıyla resmi başvuru yapıldı. Proje dosyası, Hitit Üniversitesi adına Şapinuva Kazı Başkanlığı tarafından, Çorum Müze Müdürlüğü arşiv desteğiyle hazırlandı ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın "2025 Yılı Turizm Ekseninde Kadın İstihdamı Odaklı Destek Programı" kapsamında destek almaya hak kazandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonuyla sürdürülen süreçte, hazırlanan dosya önce UNESCO Türkiye Milli Komisyonuna iletildi. Başvurunun komisyon tarafından onaylanması halinde, kayıt süreci uluslararası düzeyde UNESCO nezdinde devam edecek ve tabletlerin Dünya Belleği Listesi'ne kabul edilmesi amaçlanıyor.

arşivin boyutu ve içerik zenginliği:

Şapinuva'da 1990 yılında başlatılan arkeolojik kazılarda, kent yapıları ve belge arşivi birlikte ortaya çıkarıldı. Bugüne kadar kayıt altına alınan belgeler arasında 4 bin 533 tablet ve tablet parçası bulunuyor. Bu belgeler; mektuplar, dini tören metinleri, dualar, fal metinleri ve çeşitli idari ve günlük yazışmaları kapsıyor.

Arşivin önemini artıran bir diğer özellik ise tabletlerin çokdilli olması: metinler Hititçe, Hurrice, Hattice, Akadça ve Sümerce gibi dillerde kaleme alınmış. Bu çeşitlilik, dönemin diplomasi, din, yönetim, askeri yapı ve günlük yaşamına dair çok yönlü veriler sağlıyor ve arşivin bilimsel değerini güçlendiriyor.

koruma, envanter ve saha değerlendirmeleri:

Çıkarılan tüm tabletler Çorum Müzesi koleksiyonunda korunuyor; tek bir merkezde muhafaza edilmesi arşivin bütünlüğünü korumak ve yürütülen bilimsel çalışmaları sürdürmek açısından kritik kabul ediliyor. Hazırlanan proje kapsamında kazı kayıtları, müze envanterleri, çıkarıldıkları alanlar ve yıllara göre sınıflandırılmış içerik bilgileri ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

Ortaköy'deki sahayı inceleyen Çorum Valisi Ali Çalgan ile beraberinde İl Jandarma Komutanı Kubilay Ayvaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, Ortaköy Kaymakamı Fatih Şimşek, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir, OKA Çorum Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak ile Kazı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Önder İpek ve Arş. Gör. Semih Gerçek de incelemelere katıldı.

Vali Çalgan, proje ve buluntuların önemine dikkat çekerek, Boğazkale'deki mirasa atıfta bulundu ve Şapinuva tabletlerinin dönemin sosyal, siyasi ve kültürel yaşamına ışık tuttuğunu vurguladı: "Bu kil tabletler de çok önemli konulara temas ediyor." Başvurunun kabul edilmesi halinde tabletlerin dünya kültür belleğine kazandırılmasının şehrin ve ülkenin kültür mirasına önemli katkı sağlayacağı öngörülüyor.

KAZI ALANI İNCELEMELERİNDE VALİ ALİ ÇALGAN UZMAN ARKEOLOGLARDAN BİLGİ ALDI