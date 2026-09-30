Saray Devlet Hastanesi'nde diz fonksiyonunu geri kazandıran ilk total protez ameliyatları

Saray Devlet Hastanesi'nde ameliyatlar:

Saray Devlet Hastanesi'nde ilk kez iki hastaya total diz protezi ameliyatı gerçekleştirildi. Operasyonları Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Ali Filiz üstlendi. İşlem spinal anestezi altında yapıldı ve ameliyatların tamamlanmasında ilgili sağlık ekiplerinin koordinasyonuyla başarılı bir cerrahi süreç izlendi.

Operasyonun ayrıntıları:

Ameliyatlar, ileri derecede diz kireçlenmesi, eklem yüzeylerinde hasar, şiddetli ağrı ve hareket kısıtlılığı bulunan hastalara uygulandı. Cerrahide hasar görmüş diz eklem yüzeyleri çıkarılarak, bunların yerine yapay eklem parçaları yerleştirildi. Operasyon kararı, ilaç tedavisi, fizik tedavi ve diğer cerrahi dışı tedavilerden yeterli fayda göremeyen ve günlük yaşam aktiviteleri belirgin şekilde kısıtlanan hastalar için verildi.

Hedefler ve rehabilitasyon:

Ameliyatın temel amaçları arasında hastaların ağrılarının azaltılması, diz ekleminin fonksiyonlarının iyileştirilmesi ve günlük yaşam aktivitelerini daha rahat gerçekleştirebilmelerinin sağlanması yer alıyor. Ameliyat sonrası dönemde hastalara durumlarına uygun fizik tedavi ve rehabilitasyon programları uygulanarak diz ekleminin hareket kabiliyetinin ve fonksiyonlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Hastanede gerçekleştirilen iki total diz protezi ameliyatının başarısında Ortopedi ve Travmatoloji, Anestezi ve Reanimasyon, Ameliyathane ekipleri ile ilgili sağlık çalışanlarının koordineli çalışması ön plana çıktı. Spinal anestezinin bel bölgesinden uygulanan ve belden aşağısını geçici olarak uyuşturan bir yöntem olduğu, anestezi türünün hastanın genel sağlık durumu ve cerrahi işlemin özellikleri değerlendirilerek belirlendiği aktarıldı.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar, Saray Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen total diz protezi ameliyatlarının özellikli cerrahi işlemlerin uygulanması ve vatandaşların nitelikli sağlık hizmetlerine erişiminin güçlendirilmesi açısından önem taşıdığını belirtti. İl Sağlık Müdürlüğü'nün sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve özellikli cerrahi işlemlerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarının sürdüğü, hastanelerde farklı branşlarda sunulan sağlık hizmetlerinin kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

SARAY DEVLET HASTANESİ'NDE İLK KEZ İKİ HASTAYA TOTAL DİZ PROTEZİ AMELİYATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ