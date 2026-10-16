Sarayköy'de direğe çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücü yaşamını yitirdi

kaza detayları

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, Beylerbeyi Mahallesi mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada 20 SC 031 plakalı TOFAŞ marka otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Sürücünün Kadir Bolat (34) olduğu, aracın kontrolden çıkarak çarptığı ve çarpmanın şiddetiyle aracın ikiye bölündüğü bildirildi.

müdahale ve tespitler:

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü yaşamını yitirdi. Olay yerindeki müdahalelerin ardından cenaze, otopsi işlemleri için adli tıp morguna kaldırıldı.

soruşturma sürüyor:

Kaza ile ilgili olarak jandarma ve ilgili birimler tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer kazanın nedenini ve çarpmanın oluş şekillerini aydınlatmak için görgü tanıkları ile görüşme ve olası teknik incelemelere devam edeceğini bildirdi.

DENİZLİ'NİN SARAYKÖY İLÇESİNDE ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPAN TOFAŞ OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ. KAZADA SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ.