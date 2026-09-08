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Sarı-kırmızılar Sporting sınavına eksik kadroyla gidiyor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında yarın TSİ 22.00’de Sporting’e konuk olacak; Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfried Singo ve Günay kadroda yer almadı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 11:51

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Sarı-kırmızılar Sporting sınavına eksik kadroyla gidiyor

Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçında yarın TSİ 22.00'de Portekiz ekibi Sporting ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılıların bu müsabaka için kamp kadrosu duyuruldu.

eksikler ve durum değerlendirmesi:

Sarı-kırmızılarda sakatlığı bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Singo kafilede yer almadı. Öte yandan kaleci Günay Güvenç de listeye dahil edilmedi. Kulüpten yapılan açıklamada bu isimlerin maç kadrosunda bulunmadığı belirtildi.

tam kadro listesi:

Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş, Aleksey Batrakov.

Teknik ekip, eksik oyuncular ışığında maç taktiğini ve alternatif kadro planlarını tamamlayarak Sporting karşılaşmasına gidecek.

GALATASARAY&#039;IN, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ&#039;NİN İLK HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA OYNAYACAĞI SPORTİNG...

GALATASARAY'IN, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN İLK HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA OYNAYACAĞI SPORTİNG MÜSABAKASININ KAMP KADROSU BELLİ OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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