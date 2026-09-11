Sarıgazi'ye yeni nefes: Ahmed Arif yürüyüş yolu açıldı

Ahmed Arif yürüyüş yolu resmen hizmete girdi

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, ilçenin Sarıgazi Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde hayata geçirilen Ahmed Arif Yürüyüş Yolunun açılışını düzenlenen törenle gerçekleştirdi. Proje, yürüyüş, bisiklet ve spor olanaklarıyla mahalle sakinlerinin günlük ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı.

Tesisin özellikleri ve kapsamı:

Açılan alan 4.200 metrekare büyüklüğünde olup içinde yaklaşık 300 metre uzunluğunda yürüyüş yolu yer alıyor. Tesiste çocuk oyun alanları, spor aletleri, mini futbol sahası ve voleybol sahası ile yürüyüş ve bisiklet yolları bulunuyor. Belediye yetkilileri, alanın hem dinlenme hem de spor amaçlı kullanım için planlandığını belirtti.

Başkan Yeğin'in mesajı:

Törende konuşan Alper Yeğin, Sancaktepe'yi geliştirme kararlılıklarını vurgulayarak, "Sancaktepe'yi geliştirmeye, değiştirmeye, dönüştürmeye kararlıyız. Mahalle evleri, aile sağlığı merkezleri, sosyal tesisler, parklar, yürüyüş yolları yapıyoruz" dedi ve görev süreleriyle ilgili olarak "Tabii 28, 29 ay oldu göreve geleli" ifadelerini kullandı. Yeğin, kamuya ait alanların halka açılmasının önemine dikkat çekti ve projenin gerçekleştirilmesine katkı veren belediye personeline teşekkür etti.

Yeğin, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Burası 4.200 metrekarelik bir alan. Sancaktepe'de de Ahmed Arif'in adının yaşamasından bir Sancaktepeli olarak büyük bir gurur duyuyorum. İçerisinde yaklaşık 300 metre uzunluğunda bir yürüyüş yolu olan, voleybol sahasının, futbol sahasının olduğu, spor aletlerinin, çocuk oyun alanlarının olduğu güzel bir alan."

Tören, kurdele kesimi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. Belediye, yeni tesisin bundan sonra Sancaktepe halkının kullanımına açık olacağını duyurdu.

SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANI ALPER YEĞİN, İLÇE SAKİNLERİNİN KULLANIMINA SUNULAN AHMED ARİF YÜRÜYÜŞ YOLU'NUN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ.