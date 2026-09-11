Dolar 48,5916 +0,13%
Euro 56,4454 +0,10%
Bist 14.359,85 -0,24%
Altın Gram 6.864,86 -0,30%
EUR/USD 1,1608 -0,05%
Brent Petrol 104,70 -2,72%
--°

Sarıgazi'ye yeni nefes: Ahmed Arif yürüyüş yolu açıldı

Sancaktepe Sarıgazi'de 4.200 m²'lik Ahmed Arif Yürüyüş Yolu törenle açıldı; 300 metre yürüyüş parkuru, spor sahaları ve çocuk oyun alanları halka sunuldu.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 09:55

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Sarıgazi'ye yeni nefes: Ahmed Arif yürüyüş yolu açıldı

Ahmed Arif yürüyüş yolu resmen hizmete girdi

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, ilçenin Sarıgazi Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde hayata geçirilen Ahmed Arif Yürüyüş Yolunun açılışını düzenlenen törenle gerçekleştirdi. Proje, yürüyüş, bisiklet ve spor olanaklarıyla mahalle sakinlerinin günlük ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı.

Tesisin özellikleri ve kapsamı:

Açılan alan 4.200 metrekare büyüklüğünde olup içinde yaklaşık 300 metre uzunluğunda yürüyüş yolu yer alıyor. Tesiste çocuk oyun alanları, spor aletleri, mini futbol sahası ve voleybol sahası ile yürüyüş ve bisiklet yolları bulunuyor. Belediye yetkilileri, alanın hem dinlenme hem de spor amaçlı kullanım için planlandığını belirtti.

Başkan Yeğin'in mesajı:

Törende konuşan Alper Yeğin, Sancaktepe'yi geliştirme kararlılıklarını vurgulayarak, "Sancaktepe'yi geliştirmeye, değiştirmeye, dönüştürmeye kararlıyız. Mahalle evleri, aile sağlığı merkezleri, sosyal tesisler, parklar, yürüyüş yolları yapıyoruz" dedi ve görev süreleriyle ilgili olarak "Tabii 28, 29 ay oldu göreve geleli" ifadelerini kullandı. Yeğin, kamuya ait alanların halka açılmasının önemine dikkat çekti ve projenin gerçekleştirilmesine katkı veren belediye personeline teşekkür etti.

Yeğin, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Burası 4.200 metrekarelik bir alan. Sancaktepe'de de Ahmed Arif'in adının yaşamasından bir Sancaktepeli olarak büyük bir gurur duyuyorum. İçerisinde yaklaşık 300 metre uzunluğunda bir yürüyüş yolu olan, voleybol sahasının, futbol sahasının olduğu, spor aletlerinin, çocuk oyun alanlarının olduğu güzel bir alan."

Tören, kurdele kesimi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. Belediye, yeni tesisin bundan sonra Sancaktepe halkının kullanımına açık olacağını duyurdu.

SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANI ALPER YEĞİN, İLÇE SAKİNLERİNİN KULLANIMINA SUNULAN AHMED ARİF YÜRÜYÜŞ...

SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANI ALPER YEĞİN, İLÇE SAKİNLERİNİN KULLANIMINA SUNULAN AHMED ARİF YÜRÜYÜŞ YOLU'NUN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Arıcak’ta kayalıkların sessiz bekçileri: korunan dağ keçileri
images

Muhtar eldivenleri giyip cami bahçesini elden geçirdi
images

Bahçede bitkin bulunan yavru tavşana elleriyle can suyu verdi
images

İğneada açıklarında balıkçının yanında yunuslar görüldü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gaziantep'in lezzeti menengiç kahvesi turistlerin gözdesi

Göztepe eksik kadroyla Alanya'da ilk galibiyet sınavında

Temmuzda cari fazla sınırlı kaldı: yıllıklandırılmış açık 40,7 milyar dolar

Güney Ege'de deniz güvenliğine yeni sorumlu: SG Yarbay Orhan Öğrenci göreve başladı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı