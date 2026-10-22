Dolar 49,6232 +0,01%
Euro 55,8976 +0,16%
Bist 11.567,33 -0,08%
Altın Gram 6.562,61 -0,88%
EUR/USD 1,1244 +0,08%
Brent Petrol 111,52 +2,48%
--°

Sarıgöl'de maarif modeliyle eğitim uygulamaları yerinde değerlendirildi

Yıldıray Demirtaş başkanlığındaki heyet, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki eğitim uygulamalarını Sarıgöl'de yerinde inceledi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 09:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Sarıgöl'de maarif modeliyle eğitim uygulamaları yerinde değerlendirildi

Sarıgöl'de maarif modeli uygulamaları yerinde incelendi

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve beraberindeki heyet, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde görmek üzere Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulu'nu ziyaret etti.

okul çalışmaları ve inceleme:

Ziyarette Demirtaş'a, Şube Müdürleri Yüksel Kanyılmaz ve Muhittin Şen eşlik etti. Heyet, okulda yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı; model doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalar, öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemeye yönelik olarak değerlendirildi.

görüş alışverişi ve amaçlar:

Okul yönetimi ve öğretmenlerle yapılan görüşmelerde, eğitim kalitesinin artırılması ve öğrencilerin çok yönlü gelişiminin desteklenmesi hedefleri ele alındı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, değerlendirmelerde şu ifadeleri kullandı: "Eğitim kalitesinin artırılması ve öğrencilerimizin çok yönlü gelişiminin desteklenmesi amacıyla okul yönetimi ve öğretmenlerle görüş alışverişi gerçekleştirdik. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile değerlerinden güç alan, bilgi ve becerileriyle geleceğe yön veren nesiller yetiştiriyoruz".

Ziyaret, modelin sahadaki uygulamalarının doğrudan gözlemlenmesine ve okul paydaşlarıyla karşılıklı değerlendirme yapılmasına olanak sağladı.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YILDIRAY DEMİRTAŞ VE BERABERİNDEKİ HEYET...

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YILDIRAY DEMİRTAŞ VE BERABERİNDEKİ HEYET, TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEMEK ÜZERE TIRAZLAR HÜSEYİN GÜMÜŞLÜ ORTAOKULUNU ZİYARET ETTİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sınav yolunda rehberlik: Yalıhüyük öğrencilerine motivasyon ve planlama eğitimi
images

Etü'de kulüp tanıtım festivali: yeni öğrenciler kampüs hayatını keşfetti
images

İleri dönüşüm meslek liselerinde uygulamalı eğitime dönüşüyor
images

Yazıhan'da öğretmenler yapay zekâ ile geleceğin sınıfını tartıştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yeni AB kuralları e-ihracatta maliyetleri ve uyumu öne çıkarıyor

Yeni nesil elektrikli araçlar tamirde daha fazla uzmanlık gerektiriyor

Arslanlı'daki yangında çözülen sır: sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Palamut bolluğu tezgahlara yansıdı: kilosu 100 TL'ye kadar geriledi

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi