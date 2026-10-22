Sarıgöl'de maarif modeliyle eğitim uygulamaları yerinde değerlendirildi

Sarıgöl'de maarif modeli uygulamaları yerinde incelendi

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve beraberindeki heyet, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde görmek üzere Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulu'nu ziyaret etti.

okul çalışmaları ve inceleme:

Ziyarette Demirtaş'a, Şube Müdürleri Yüksel Kanyılmaz ve Muhittin Şen eşlik etti. Heyet, okulda yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı; model doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalar, öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemeye yönelik olarak değerlendirildi.

görüş alışverişi ve amaçlar:

Okul yönetimi ve öğretmenlerle yapılan görüşmelerde, eğitim kalitesinin artırılması ve öğrencilerin çok yönlü gelişiminin desteklenmesi hedefleri ele alındı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, değerlendirmelerde şu ifadeleri kullandı: "Eğitim kalitesinin artırılması ve öğrencilerimizin çok yönlü gelişiminin desteklenmesi amacıyla okul yönetimi ve öğretmenlerle görüş alışverişi gerçekleştirdik. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile değerlerinden güç alan, bilgi ve becerileriyle geleceğe yön veren nesiller yetiştiriyoruz".

Ziyaret, modelin sahadaki uygulamalarının doğrudan gözlemlenmesine ve okul paydaşlarıyla karşılıklı değerlendirme yapılmasına olanak sağladı.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YILDIRAY DEMİRTAŞ VE BERABERİNDEKİ HEYET, TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEMEK ÜZERE TIRAZLAR HÜSEYİN GÜMÜŞLÜ ORTAOKULUNU ZİYARET ETTİ.