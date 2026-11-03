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Sarıgöl'de sonbahar telaşı: gök domatesler tarladan toplanıyor

Sarıgöl'de soğuyan hava ve kırağı tehlikesi nedeniyle yazlık sebzelerin erken hasadı başladı; yeşil domatesler evde olgunlaştırılıyor veya büyük oranda turşuya gidiyor.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 12:23

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EDİTÖR: Berk Doğan

Sarıgöl'de sonbahar telaşı: gök domatesler tarladan toplanıyor

Sarıgöl'de yazlık sebzelerde güz hasadı başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde yaz aylarında tarlalarda yetişen yazlık sebzelerin güz hasadı başladı. Havaların soğumaya başlaması ve kırağı riskinin artmasıyla üreticiler, tarladaki son yaz ürünlerini korumak için toplama işlemlerini hızlandırdı.

erken hasat ve gök toplama:

Değişen hava şartları ve kırağı tehlikesi nedeniyle domatesler, dalında kızarması beklenmeden gök yani yeşil olarak hasat ediliyor. Toplanan gök domateslerin bir kısmı, evlerin kapalı alanlarında korunarak kendi kendine olgunlaşmaya bırakılıyor; böylece mahsulün soğuk ve don zararından korunması amaçlanıyor.

dindarlı domatesleri ve turşu değerlendirmesi:

Bölgede bol miktarda dikimi yapılan ünlü Dindarlı domatesleri de zarar görmemesi için gök toplanıp sera altlarında kızarmaya bırakıldı. Toplanan yeşil domateslerin önemli bir kısmı ise kışlık turşu yapımında değerlendiriliyor ve bu sayede ürünler ziyan olmadan ekonomiye kazandırılıyor.

Yöre sakinlerinden Hülya Akkaya, "Tarlalardaki domateslerin kırağıdan etkilenmemesi için güz hasadı yapıyoruz. Topladığımız bu ürünlerin evde kapalı alanda ermesini bekliyoruz ya da turşusunu yapıyoruz. Tarlada kalan buna benzer son yaz ürünü sebzelerimizi toplayarak ziyan olmadan değerlendiriyoruz" dedi.

Üreticiler, erken hasat ve evde olgunlaştırma ile tarladaki kayıpları azaltmaya çalışırken, turşuya ayrılan ürünler bölge ekonomisine katkı sağlıyor ve tüketicilerin kış aylarında da yöresel ürünlere ulaşmasını sağlıyor.

MANİSA&#039;NIN SARIGÖL İLÇESİ VE ÇEVRESİNDE YAZ AYLARINDA TARLALARDA YETİŞEN YAZLIK SEBZELERDE GÜZ...

MANİSA'NIN SARIGÖL İLÇESİ VE ÇEVRESİNDE YAZ AYLARINDA TARLALARDA YETİŞEN YAZLIK SEBZELERDE GÜZ HASADI BAŞLADI. KIRAĞI TEHLİKESİNE KARŞI TARLADAN ERKEN TOPLANAN YEŞİL DOMATESLER, KAPALI ALANLARDA OLGUNLAŞMAYA BIRAKILIRKEN, BÜYÜK BİR KISMI DA TURŞU YAPILARAK DEĞERLENDİRİLİYOR.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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