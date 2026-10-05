Sarıgöllü mirası tohumla geleceğe taşıyan çiftçi

Manisa'da nesilden nesile geçen tohum:

İbrahim İçen, Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Alemşahlı Mahallesi'nde yıllardır aileden kalan ata tohum domateslerini kendi bahçesinde yetiştiriyor. Her yıl ürünlerinden tohum alıp kurutarak ve uygun koşullarda saklayarak bir sonraki sezon için ayırıyor. İçen'in anlatımına göre bu düzen, dedelerinden miras kalan tohumun devamını sağlamayı hedefliyor.

Çiftçinin uygulaması, modern hibrit tohumlara karşılık yerel bir geleneğin sürdürülebilir biçimde korunmasını temsil ediyor. Tohumların toplanması ve saklanması süreci aile içinde alışkanlık haline gelmiş; ekimin zamanı geldiğinde aynı tohumlar yeniden toprağa veriliyor.

Lezzet, kullanım ve gelecek planı:

İçen, ata tohumu domateslerin sulu, hafif ekşimsi ve belirgin bir lezzete sahip olduğunu söylüyor. Bu domatesler hem sofrada taze tüketiliyor hem de kışlık hazırlıklarda değerlendiriliyor; salata ve kışlık salça yapımında tercih ediliyor. İçen, amacının sadece lezzeti korumak olmadığını, aynı zamanda bu tohumu çocuklarına vererek aile geleneğini sürdürmelerini sağlamak olduğunu vurguluyor.

Bu pratik, yerel bilgi ve emekle şekillenen bir miras aktarımı örneği olarak öne çıkıyor; ata tohumunun korunması, hem tat hem de kültürel süreklilik açısından İçen ailesi için ayrı bir değer taşıyor.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE YAŞAYAN ÇİFTÇİ İBRAHİM İÇEN, DEDELERİNDEN KALAN ATA TOHUMU DOMATESLERİNİ YILLARDIR KENDİ BAHÇESİNDE YETİŞTİRİYOR. HER YIL ÜRÜNLERİNDEN TOHUM ALARAK GELECEK YIL İÇİN SAKLAYAN İÇEN, HEM DOĞAL LEZZETİ KORUYOR HEM DE AİLE MİRASINI GELECEK NESİLLERE AKTARMAYI HEDEFLİYOR.