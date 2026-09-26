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Sarıkamışlı kadınlardan yerel lezzetlerle özgün çikolata atılımı

SERKA desteğiyle Sarıkamışlı 11 kadın, 'Sarçika Çikolataları' için 7 günlük eğitim ve 90 günlük danışmanlıkla üretim ve kalite standartlarını güçlendirecek.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 09:40

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EDİTÖR: Berk Doğan

Sarıkamışlı kadınlardan yerel lezzetlerle özgün çikolata atılımı

SERKA ile teknik destek sözleşmesi imzalandı:

Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA) 2026 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında, S.S. Sarıkamışlı Kadınları Güçlendirme ve Kalkındırma Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile çikolata üretimi ve ürün geliştirme kapasitesinin artırılmasına yönelik teknik destek sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeyi Ajans adına Genel Sekreter Nurullah Karaca, kooperatif adına ise Başkan Gönül Karakoç ve Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Kaya imzaladı. İmza töreninde Ajans birim başkanı Çağrı Birol Esatoğlu ile koordinatör Sevgi Gündüz de hazır bulundu.

Eğitim ve danışmanlık kapsamı:

Destek programı kapsamında kooperatif üyesi 11 kadına yönelik 7 günlük yüz yüze uygulamalı eğitim verilecek ve faaliyet sonrasında 90 gün süreyle danışmanlık hizmeti sağlanacak. Eğitimlerde temel çikolata üretim teknikleri, dolgulu ve kalıplı çikolata yapımı, farklı ürün çeşitleri geliştirme ile birlikte gıda güvenliği ve hijyen uygulamaları ele alınacak.

Ayrıca standart reçetelerin oluşturulması, maliyet hesaplama, uygun saklama şartları ve raf ömrü yönetimi konularında kooperatifin teknik kapasitesi yükseltilecek. Bu adımlar, üretimin sürdürülebilir ve tekrarlanabilir süreçlere bağlanmasını amaçlıyor.

Yöresel hammaddelerle marka odaklı üretim:

Faaliyet çerçevesinde kavılca unu, Sarıkamış ahududusu, Kars balı, Kağızman cevizi, yöresel kuşburnu ve süt ürünleri gibi yerel hammaddelerin çikolata üretiminde kullanılması değerlendirilecek. Amaç, bu malzemelerden özgün reçeteler geliştirilerek 'Sarçika Çikolataları' markası altında ürün yelpazesini zenginleştirmek.

Ürün tasarımlarında Sarıkamış’ın kış turizmi, sarıçam ormanları, kristal karı ve yerel kültüründen esinlenen görsel yaklaşımlar kullanılarak hem lezzet hem de paketleme açısından farklılaşma hedefleniyor. Daha önce SERKA desteğiyle marka tescili, logo ve ambalaj tasarımları ile üretime yönelik makine altyapısı oluşturulan girişimin bu destekle standart ve sürdürülebilir üretim süreçlerine kavuşması bekleniyor.

Projeyle kadınların üretime ve ekonomik hayata katılımının güçlendirilmesi, yöresel hammaddelerin katma değerli ürünlere dönüştürülmesi ve Sarıkamış’ın turizm potansiyelinin yerel üretime katkısının artırılması hedefleniyor.

SERKA’DAN SARIKAMIŞLI KADINLARIN ÇİKOLATA ÜRETİMİNE DESTEK(KARS-İHA)

SERKA’DAN SARIKAMIŞLI KADINLARIN ÇİKOLATA ÜRETİMİNE DESTEK(KARS-İHA)

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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