Sarıkamış'ta çatıda dalgalanan bayrak: iki çocuğun sevgi dolu jesti

Sarıkamış'ta yaşananlar:

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Yenigazi köyü'nde çekilen görüntüler, iki küçük çocuğun kendi çabalarıyla gerçekleştirdiği basit ama etkileyici bir eylemi kayıt altına aldı. Evlerinin bacasına bir bayrak direği çıkaran minikler, hazırladıkları Türk bayrağı'nı göndere çekerek görenlere duygusal anlar yaşattı.

hazırlık süreci:

Çocuklar, direği bacaya sabitlemek için altını harç ve beton ile güçlendirdi. Direğin sağlam durması için gösterdikleri titizlik, bayrağın güvenle göndere çekilmesini sağladı. Bu pratik adımlar, işbirliği ve sabrın küçük yaşta da nasıl hayata geçirilebileceğini gösterdi.

duygu yüklü anlar:

Rüzgârda dalgalanan bayrağı ellerine alan çocuklar, önce ay-yıldızı öptü sonra bayrağı başlarına koydu. Miniklerin yüzündeki mutluluk ve saygı ifadesi, o anları izleyenlerde sıcak duygular uyandırdı. Anlar, bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve köydeki samimi vatan sevgisinin simgesi haline geldi.

Görüntüler, Sarıkamış'ın tarihsel bağlamıyla birlikte değerlendirildiğinde, vatan ve bayrak sevgisinin ailede ve toplumda küçük yaşlardan itibaren kazandırılan değerler arasında olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

SARIKAMIŞ'TA İKİ KÜÇÜK ÇOCUĞUN EVLERİNİN ÇATISINA KENDİ İMKANLARIYLA DİKTİKLERİ TÜRK BAYRAĞINI ÖPEREK BAŞLARINA KOYDUĞU ANLAR, YÜREKLERİ ISITTI.