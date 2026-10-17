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Sarıkamış'ta yağmur altında ekiplerin zamanla yarıştığı telesiyej tatbikatı

Sarıkamış'ta yağmur altında yapılan telesiyej tatbikatında AFAD, UMKE, JAK ve diğer ekipler senaryo gereği mahsur kalan 4 kişiyi güvenle tahliye etti.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 09:15

GÜNCELLEME: 17 Ekim 2026 - 09:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sarıkamış'ta yağmur altında ekiplerin zamanla yarıştığı telesiyej tatbikatı

Sarıkamış'ta zorlu hava şartlarında gerçekleştirilen tatbikat

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki kayak tesislerinde, kış sezonu öncesi düzenlenen telesiyej kurtarma tatbikatı yağmur altında yapıldı. Senaryo gereği telesiyejde mahsur kalan 4 kişi için AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, Kızılay ve sağlık ekipleri seferber oldu. Çalışma, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ile Kars İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Kulaç tarafından da takip edildi.

Koordineli müdahale ve tahliye süreçleri:

Telefonla gelen ihbarın ardından harekete geçen ekipler, yağışlı ve zorlu çalışma koşullarına rağmen koordineli bir müdahale yürüttü. Tatbikatta ekipler; mahsur kalanlara ulaşma, güvenli iniş ve tahliye tekniklerini uygulamalı olarak denedi. Müdahale sürecinde ekiplerin haberleşme ve eş zamanlı çalışma becerileri ön plana çıktı.

Çalışmada görev alan kurumlar arasındaki iş birliği, senaryo gereksinimlerine göre test edildi. Operasyon sırasında emniyet tedbirleri ve kurtarma ekipmanlarının etkin kullanımı üzerinde duruldu; mahsur kişiler güvenli şekilde tahliye edildi.

Kaymakamın mesajı ve sezon hazırlıkları:

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, kış sezonunun yaklaşmasıyla ekiplerin hazırlıklarını yoğunlaştırdıklarını belirtti. Aslantatar, çalışmaların amacını şöyle ifade etti: Kış sezonun yaklaşmasıyla beraber Jandarma Arama Kurtarma Timlerimiz, Kızılayımız, AFAD Müdürlüğümüz ve diğer kurtarma ekiplerimiz ile beraber en ufak bir riskte vatandaşlarımıza en hızlı şekilde nasıl müdahale edebiliriz, nasıl hızlı bir şekilde kurtarırız. Onun ile ilgili çalışma yürütüyoruz. Gördüğünüz gibi şu anki şartlar zor olmasına rağmen hızlı bir şekilde arkadaşlarımız müdahale ediyor. Umarız kaza, bela olmaz iyi bir sezon olur. Ama her türlü olumsuzluğa ekiplerimiz ile beraber hazır durumdayız.

Tatbikat, kış turizmi döneminde yaşanabilecek acil durumlara karşı hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Yağmura ve zorlu çalışma koşullarına rağmen uygulamalı şeklinde tamamlanan tatbikat, ekiplerin müdahale kabiliyetini ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirme hedeflerine katkı sağladı.

Çalışma sonunda yetkililer, benzer senaryolara karşı düzenli eğitimlerin sürdürüleceğini ve teknik arızalara karşı alınacak önlemlerin geliştirileceğini bildirdi. Tatbikat planlandığı şekilde sona erdi.

SARIKAMIŞ’DA, YAĞMUR VE ZORLU HAVA ŞARTLARINA RAĞMEN GERÇEKLEŞTİRİLEN TELESİYEJ KURTARMA...

SARIKAMIŞ’DA, YAĞMUR VE ZORLU HAVA ŞARTLARINA RAĞMEN GERÇEKLEŞTİRİLEN TELESİYEJ KURTARMA TATBİKATINDA, SENARYO GEREĞİ HAVADA MAHSUR KALAN 4 KİŞİ EKİPLERİN KOORDİNELİ MÜDAHALESİYLE KURTARILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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