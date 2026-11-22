Sason ilçesinde sağanak ve heyelan

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan yoğun yağışın ardından sel ve heyelan meydana geldi. Yollara düşen toprak ve kaya parçaları nedeniyle köy bağlantılarında aksamalar yaşandı.

Yetkililerden gelen bilgilere göre üç köy yolu etkilendi: Örenağıl, Kaleyolu ve Altındere. Bölgede ulaşım, yollardaki toprak kaymaları nedeniyle geçici olarak durdu.

müdahale ve çalışmalar:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle çalışma başlattı. Ekipler, yollara düşen toprak ve kaya parçalarını temizleyerek güvenli hale getirme çalışması yürüttü.

etkiler ve ulaşım:

Yapılan çalışmalar sonucunda kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı. Bölge halkı için ulaşımın yeniden sağlanmasıyla günlük yaşam ve ulaşım akışı normale döndü.

Yetkililer, benzer olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması ve gerektiğinde ilgili kurumlara bildirim yapılması çağrısında bulundu.

BÖLGEYE SEVK EDİLEN İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ, İŞ MAKİNELERİYLE ÇALIŞMA BAŞLATTI