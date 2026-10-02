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Sason'da yaşam kolaylaşacak: yatağa bağımlı hastalara 10 yeni yatak

Batman'ın Sason ilçesinde Devlet-Millet Projesiyle yatağa bağımlı vatandaşlara 10 hasta yatağı verildi, ailelerin bakım yükü hafifletilmeye çalışılıyor.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 08:57

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sason'da yaşam kolaylaşacak: yatağa bağımlı hastalara 10 yeni yatak

uygulama ve teslimat:

Batman'ın Sason ilçesinde yatağa bağımlı vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla 10 adet hasta yatağı temin edildi. Çalışma, Batman Valisi Ekrem Canalp'in talimatları ve Sason Kaymakamı Furkan Başar'ın koordinasyonunda yürütüldü.

kime ve nasıl ulaştırıldı:

Yataklar, Sason Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla temin edilip ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere Sason İlçe Devlet Hastanesi'ne teslim edildi. Hastaların evde bakımını üstlenen ailelerin yükünün hafifletilmesi ve bakım süreçlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

amaç ve devam eden destekler:

Proje kapsamında amaç, yatağa bağımlı veya özel bakıma ihtiyaç duyan kişilerin yaşam koşullarını iyileştirmek ve kamu imkânlarının doğru adreslere ulaşmasını sağlamaktır. Yetkililer, Devlet-Millet Projesi çerçevesinde vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda sosyal destek çalışmalarının önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtti.

SASON’DA YATAĞA BAĞIMLI VATANDAŞLAR İÇİN 10 HASTA YATAĞI TEMİN EDİLDİ

SASON’DA YATAĞA BAĞIMLI VATANDAŞLAR İÇİN 10 HASTA YATAĞI TEMİN EDİLDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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