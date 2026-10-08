SAÜ, araştırma üniversitesi hedefleriyle şehir ve sanayi iş birliğini önceledi

Akademik kurul toplantısı ve katılımcılar:

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) 2026-2027 Akademik Yılı Akademik Kurul Toplantısı, Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda üniversitenin yeni döneme ilişkin akademik hedefleri ile Araştırma Üniversitesi sürecinde yürütülecek çalışmalar kapsamlı biçimde değerlendirildi. Oturuma Rektör Prof. Dr. Hamza Al, rektör yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Barış Horzum, Prof. Dr. Mehmet Emiroğlu, Prof. Dr. Gamze Güney Eskiler, Prof. Dr. Özer Köseoğlu, SAÜ Genel Sekreteri Reyhan Yıldırım ve çok sayıda akademisyen katıldı.

sunumlarda öne çıkan başlıklar:

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Barış Horzum eğitim-öğretim uygulamaları, disiplinler arası öğrenme olanakları ve proje tabanlı öğrenmenin yaygınlaştırılması hedeflerini paylaştı. Prof. Dr. Mehmet Emiroğlu ulusal ve uluslararası proje üretme kapasitesinin artırılmasına ilişkin mevcut durumu değerlendirdi. Prof. Dr. Gamze Güney Eskiler BAP süreçleri, bilimsel araştırma projeleri ile nitelikli yayın hedeflerine dair sunum yaptı. Prof. Dr. Özer Köseoğlu ise uluslararasılaşma, küresel görünürlük ve toplumsal katkı alanlarında yürütülen çalışmaları aktardı.

rektörün değerlendirmesi ve öncelikler:

Rektör Prof. Dr. Hamza Al Araştırma Üniversitesi sürecinin ortak bir emeğin sonucu olduğunu vurguladı ve süreci bir varış noktası olarak değil daha büyük hedeflere yönelmenin başlangıcı olarak tanımladı. Rektör, üniversitenin bilgi ve teknoloji üreten, proje çıktısını patente, ürüne ve toplumsal faydaya dönüştüren bir yapı olma idealini öne çıkardı. Ayrıca lisans öğrencilerinin araştırma ile erken dönemde buluşturulmasına, proje geliştirme ve deneme imkanlarının artırılmasına önem verdiklerini belirtti.

akademisyen görüşleri ve toplantının kapanışı:

Toplantının son bölümünde akademisyenler araştırma altyapıları, laboratuvar imkanları, proje destekleri ve üniversite-sanayi iş birliği konularında görüş ve önerilerini sundu. Üniversite yönetimi gelen soru ve talepleri değerlendirdi. Oturum, katılımcıların ortak fotoğraf çekimiyle sona erdi ve toplantıda vurgulanan ana önceliklerin önümüzdeki dönemde uygulamaya dönüştürülmesine yönelik bir yol haritası beklendiği ifade edildi.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAÜ) 2026-2027 AKADEMİK YILI AKADEMİK KURUL TOPLANTISI, TURGUT ÖZAL KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ'NDE YAPILDI.