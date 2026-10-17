Şavşat’ta yamaçtan kopan dev parçalar Meydancık yolunu trafiğe kapadı

Artvin'in Şavşat ilçesinde, Meydancık köy yolunda meydana gelen heyelan sonucu yamaçtan kopan dev kaya kütleleri güzergâhı kapattı. Olay sırasında yol üzerinde herhangi bir aracın bulunmaması, olası bir faciayı önledi.

ikamet ve ulaşım nasıl etkilendi:

Köy yolunda biriken kayalar nedeniyle ulaşım durdu; bölgeye intikal eden ekipler, yoldaki malzeme temizliği ve güvenlik değerlendirmesi için çalışma başlattı. Yola düşen kaya parçalarının kaldırılması ve güzergâhın yeniden kullanıma açılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

çalışma süreci ve güvenlik önlemleri:

Bölgede görev yapan ekipler, öncelikle çevre güvenliğini sağlayıp, ardından yolu temizleme ve geçişe uygun hale getirme adımlarını uyguluyor. Heyelanın tekrar etme riskine karşı dikkatli olunması ve yetkililerin uyarılarına uyulması gerektiği vurgulanıyor. Olayda yaralanma ya da can kaybı bildirilmedi; çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşım yeniden sağlanacak.

ARTVİN’İN ŞAVŞAT İLÇESİNDE MEYDANA GELEN HEYELAN NEDENİYLE MEYDANCIK KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI. DEV KAYA KÜTLELERİNİN DÜŞTÜĞÜ YOLDAN HEYELAN SIRASINDA ARAÇ GEÇMEMESİ OLASI BİR FACİAYI ÖNLERKEN, EKİPLER YOLU AÇMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.