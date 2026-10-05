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Seçkin Kurt Artvin Ticaret ve Sanayi Odası'nda güven tazeledi

Artvin TSO seçimlerinde tek listeyle yarışan Başkan Seçkin Kurt yeniden seçildi; 671 üyeden 213'ü oy kullandı, yeni meclis üyeleri mazbatalarını aldı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 09:49

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EDİTÖR: Berk Doğan

Seçkin Kurt Artvin Ticaret ve Sanayi Odası'nda güven tazeledi

Seçkin Kurt yeniden başkanlığa seçildi:

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ARTSO) düzenlenen seçimde tek listeyle seçime giren Seçkin Kurt, mevcut başkan olarak yeniden güven tazeledi. Seçim, önceki dönemde yürütülen çalışmalara üyelerden gelen bir destek olarak değerlendirildi.

oy kullanımı ve mazbata teslimi:

Meslek Komitesi ile Meclis Asil ve Yedek Üye Seçimleri'nde kayıtlı 671 aktif üyeden 213'ü oy kullandı. Oyların sayılmasının ardından tek listeyle katılan liste ile yeni dönem meclis üyeleri belirlendi ve seçilen üyelere mazbataları teslim edildi.

kurt'un mesajı ve yeni dönemin öncelikleri:

Seçim sonrası TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Seçkin Kurt'u telefonla arayarak kendisini ve yeni meclis üyelerini tebrik etti. Kurt, üyelerin desteği için teşekkür ederek tek listeyle seçime girilmesini geçmiş dönemin çalışmalarının bir karşılığı olarak yorumladı ve gençlerin enerjisini tecrübeyle birleştirerek yeni dönemde önemli projeleri hayata geçireceklerini, Artvin iş dünyasının sorunlarının takipçisi olacaklarını söyledi.

ARTVİN TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI SEÇKİN KURT SEÇİM KURULUNDAN MAZBATASINI...

ARTVİN TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI SEÇKİN KURT SEÇİM KURULUNDAN MAZBATASINI ALDI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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