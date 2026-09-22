Şehir merkezine yeni yüz: Melikgazi'de 2.100 metre kaldırım yenilemesi

Melikgazi'de yaya yolu yenileme çalışması:

Melikgazi Belediyesi, şehir merkezinin estetik ve kullanım konforunu artırmak amacıyla Cumhuriyet Mahallesi sınırları içindeki ana arterlerde kapsamlı bir kaldırım yenileme projesi yürütüyor. Proje kapsamında Millet, Kaleönü, Kiçikapı ve Nazmi Toker caddelerinde toplam 2.100 metre uzunluğunda ve 7 bin 500 metrekare büyüklüğünde yaya yolu yenileniyor. Çalışmalar, şehir merkezinde hem görsel düzenlemeyi hem de yaya güvenliğini hedefliyor.

çalışmanın kapsamı:

Yenileme hattı, Kiçikapı’dan başlayarak Bankalar Caddesi dahil yaklaşık 2,5 kilometrelik bir alanı kapsayacak şekilde planlandı. Projede eski, yıpranmış ve kaygan taşların sökülüp yerine uzun ömürlü ve güvenli malzemelerin döşenmesi yer alıyor. Ekipler, esnaf ve vatandaşların rahatsız olmaması için ağır ve gürültülü işleri ağırlıklı olarak gece saatlerinde gerçekleştiriyor; sabaha kadar süren çalışma düzeni ile taş döşeme işleri gündüzleyin de devam ediyor. Bu yoğun çalışma programı için belediye, sahada 24 saat mesaili ekip organizasyonu kurdu.

başkanın değerlendirmesi:

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu sahada incelemelerde bulunurken projenin şehir merkezindeki diğer düzenlemelerle bağlantısına vurgu yaptı. Başkanın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Şehir merkezini misafir odamız olarak gördüğümüz için elimizden geldiğince her sene buraya yatırım yapıyoruz. Eski kilise, şimdiki kütüphane ile Emir Sultan Camii arasındaki 40 senelik, 5 katlı binayı aldık ve kaldırarak meydan yaptık. 2 adet sosyal tesis yaptık. Kazancılar Çarşısı’nı yeniledik ve muazzam bir hale geldi. Son 50-60 senenin en önemli tarihi eser keşfi olan Gön Han’ı yaptık, yakında açılışını yapıyoruz. Dedeman Ortaokulu’nu taşıyarak o alana güzel bir park yaptık. Nazmi Toker Okulu’nu restore ederek Sanat Merkezi yaptık. Yani şehir merkezinde her gün mutlaka bir çalışma yapıyoruz. Şimdi şehir merkezine Kiçikapı’dan başlayarak yaklaşık 2,5 kilometrelik alanda Bankalar Caddemiz dahil olmak üzere kaldırımları yeniliyoruz. Burada ben göreve geldiğimden beri başta taksici esnafımız olmak üzere vatandaşlarımız sarı taşların çok kaydığını ve kırıldığını belirtiyordu; 2,5 kilometrelik hattı komple yeniliyoruz. Burada yaptığımız güzel bir çalışma ise esnafımızı ve vatandaşımızı rahatsız etmemek için bütün sesli faaliyetleri gece vaktinde gerçekleştiriyoruz. Gece sabaha kadar bir ekip çalışıyor, sabah olduktan sonra da taşları döşemeye devam ediyoruz. 24 saat mesaili, yoğun bir çalışma mevcut. İnşallah havalar bozmadan bu kaldırımları hızlı bir şekilde tamamlamış olacağız. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Şehrin merkezinin misafir odası olduğunu söylüyorum ve buraya yönelik çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun."

Belediye yetkilileri, projenin tamamlanmasının ardından hem yaya akışında konfor artışı hem de şehir merkezinin görsel dokusunda belirgin iyileşme beklediklerini belirtiyor. Çalışmaların planlandığı gibi ilerlemesi durumunda yenileme kısa sürede tamamlanacak.

MELİKGAZİ BELEDİYESİ, ŞEHRİN MERKEZİNİ GÜZELLEŞTİREN ÇALIŞMALARINA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR.