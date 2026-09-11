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Şehit ve gazi ailelerinden 2028'de Erdoğan'a kararlı destek

Şehit ve gazi aileleri, 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini ve üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini bildirdi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 11:09

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Şehit ve gazi ailelerinden 2028'de Erdoğan'a kararlı destek

şehit ve gazi aileleri destek çağrısını yineledi:

Terör gazisi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Türkiye yüzyılı hedefleri çerçevesinde 2028 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olacaklarını açıkladı. Gündüz, dernek üyelerinin ve şehit yakınlarının Erdoğan'a duydukları güven ve sadakati vurgulayarak, seçim sürecinde aktif rol alacaklarını belirtti.

destekteki gerekçeler ve duygusal vurgu:

Gündüz, açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit ve gazi ailelerine yönelik yaklaşımını ön plana çıkardı. "Babalık, abilik yapan, dertlerimize dertlenen" bir lider portresi çizerek, Erdoğan'ın ailelerin yanında durduğunu ve onlara gösterdiği saygının kabul edilemeyecek davranışlara karşı hislerini güçlendirdiğini söyledi. Gündüz, Cumhurbaşkanı'nın ailelere verdiği önemin, şehit ve gazi topluluklarında derin bir karşılık bulduğunu ifade etti ve kendisine dua ettiklerini belirtti.

2028 vurgusu ve kamusal sorumluluk çağrısı:

Dernek başkanı, 2028 seçimlerinin Türkiye yüzyılı hedefleri açısından kritik olduğunu vurguladı. Açıklamada, söz konusu seçimlerin devletin bekası, milletin selameti ve ülke huzuru bakımından belirleyici rol oynayacağına dikkat çekildi. Gündüz, bürokraside görev yapan üst düzey görevlilere seslenerek, kendilerini Cumhurbaşkanının üstünde görmemeleri gerektiğini, herkesin görevini iyi yapmasının önem taşıdığını söyledi.

Gündüz, şehit ve gazi aileleri olarak üzerlerine düşen tüm görev ve sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduklarını belirtti. "Taşın altına elimizi değil gövdemizi koyacağız" sözleriyle seçim sürecine aktif katılım mesajı verdi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışmalarında başarılar dileyerek, sonuçların hayırlara vesile olmasını niyaz etti.

Yapılan açıklamada, ekonomik ve idari konularda da uyarılarda bulunuldu; kamu görevlilerinin görevlerini titizlikle yerine getirmesi, saygısızlığa hoşgörü gösterilmemesi gerektiği tekrarlandı. Dernek yetkilileri, şehit ve gazi ailelerinin devlet politikalarına ve liderlik anlayışına verdiği destek sayesinde toplum içinde güçlü bir temsil oluşturmayı sürdüreceklerini belirtti.

TERÖR GAZİSİ 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ, GAZİLERİ VE TERÖR MAĞDURLARI DERNEĞİ GENEL BAŞKANI...

TERÖR GAZİSİ 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ, GAZİLERİ VE TERÖR MAĞDURLARI DERNEĞİ GENEL BAŞKANI ABBAS GÜNDÜZ, TÜRKİYE YÜZYILINDA 2028 YILINDA YAPILACAK OLAN SEÇİMLERDE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN YANINDA ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ OLARAK DİMDİK DURACAKLARINI SÖYLEDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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