Şehzadeler ekipleri yağmur sonrası mazgal ve peyzaj temizliğine odaklandı

Manisa'da birkaç gündür etkili olan sağanak yağışların ardından, ilçede biriken ağaç yaprakları Şehzadeler Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi. Yapılan çalışmalar hem kent estetiğini korumayı hem de yağmur suyunun akışını engelleyebilecek mazgal tıkanıklıklarını önlemeyi amaçladı.

Çalışmanın kapsamı:

Ekipler, Şehzadeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü koordinasyonunda Akpınar, Kazım Karabekir Mahallesi ve Niobe Parkı gibi ağaç yoğunluğu yüksek noktalarda yoğun mesai harcadı. Sokak ve parklarda biriken yapraklar titizlikle toplanarak kamusal alanların kullanımına uygun hale getirildi.

Ekiplerin sahadaki öncelikleri:

Çalışmalar sırasında öncelik, görsel kirliliğin giderilmesiyle birlikte yağmur suyunun tahliye kanallarının açık tutulması oldu. Bu uygulama, olası taşkın riskleri ve kısa süreli su birikintilerinin azaltılması açısından önem taşıyor. Belediye yetkilileri, çalışmaların programlı ve sürekli şekilde sürdürüleceğini belirtti.

Meteorolojik verilere göre önümüzdeki günlerde yağışların devam etmesi beklenirken, Şehzadeler genelinde olumsuzluk yaşanmaması için ekipler görev başında olmaya devam edecek.

MANİSA’DA BİRKAÇ GÜNDÜR ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞLAR NEDENİYLE AĞAÇLARDAN DÜŞEN YAPRAKLAR, ŞEHZADELER BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE TEMİZLENDİ. TEMİZLİK ÇALIŞMASIYLA BİRLİKTE HEM KÖTÜ GÖRÜNTÜLERİN HEM DE OLASI MAZGAL TIKANIKLIKLARININ ÖNÜNE GEÇİLMİŞ OLDU.