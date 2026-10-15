Dolar 49,4109 +0,07%
Euro 55,5099 +0,48%
Bist 12.080,62 -0,31%
Altın Gram 6.627,46 +1,56%
EUR/USD 1,1211 +0,48%
Brent Petrol 104,83 -1,16%
--°

Şehzadeler ekipleri yağmur sonrası mazgal ve peyzaj temizliğine odaklandı

Şehzadeler Belediyesi Park ve Bahçeler ekipleri, sağanak sonrası düşen yaprakları temizleyip görüntü kirliliğiyle mazgal tıkanmalarının önüne geçiyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Şehzadeler ekipleri yağmur sonrası mazgal ve peyzaj temizliğine odaklandı

Şehzadeler ekipleri yağmur sonrası mazgal ve peyzaj temizliğine odaklandı

Manisa'da birkaç gündür etkili olan sağanak yağışların ardından, ilçede biriken ağaç yaprakları Şehzadeler Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi. Yapılan çalışmalar hem kent estetiğini korumayı hem de yağmur suyunun akışını engelleyebilecek mazgal tıkanıklıklarını önlemeyi amaçladı.

Çalışmanın kapsamı:

Ekipler, Şehzadeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü koordinasyonunda Akpınar, Kazım Karabekir Mahallesi ve Niobe Parkı gibi ağaç yoğunluğu yüksek noktalarda yoğun mesai harcadı. Sokak ve parklarda biriken yapraklar titizlikle toplanarak kamusal alanların kullanımına uygun hale getirildi.

Ekiplerin sahadaki öncelikleri:

Çalışmalar sırasında öncelik, görsel kirliliğin giderilmesiyle birlikte yağmur suyunun tahliye kanallarının açık tutulması oldu. Bu uygulama, olası taşkın riskleri ve kısa süreli su birikintilerinin azaltılması açısından önem taşıyor. Belediye yetkilileri, çalışmaların programlı ve sürekli şekilde sürdürüleceğini belirtti.

Meteorolojik verilere göre önümüzdeki günlerde yağışların devam etmesi beklenirken, Şehzadeler genelinde olumsuzluk yaşanmaması için ekipler görev başında olmaya devam edecek.

MANİSA’DA BİRKAÇ GÜNDÜR ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞLAR NEDENİYLE AĞAÇLARDAN DÜŞEN YAPRAKLAR...

MANİSA’DA BİRKAÇ GÜNDÜR ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞLAR NEDENİYLE AĞAÇLARDAN DÜŞEN YAPRAKLAR, ŞEHZADELER BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE TEMİZLENDİ. TEMİZLİK ÇALIŞMASIYLA BİRLİKTE HEM KÖTÜ GÖRÜNTÜLERİN HEM DE OLASI MAZGAL TIKANIKLIKLARININ ÖNÜNE GEÇİLMİŞ OLDU.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Salihli’nin ulaşımı Ferah caddesiyle daha konforlu hale geliyor
images

Muğla'da 'İyilik Var' platformu gönüllülerle buluşuyor
images

Osmangazi'de Doğancı yolundaki toprak kaymasına hızlı müdahale
images

Başkan Şimşek Karaoğlanlı’da esnaf ve sakinlerin taleplerini not aldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fidan, CICA zirvesinde Herzog konuşurken salonu terk etti

Yağcılar köyünde husumet cinayeti: imam odun darbeleriyle yaşamını yitirdi

Ayazağa sokakları suya gömüldü: evler ve araçlar zarar gördü

Balıkesir'de sağanakta koordineli seferberlik: büyükşehir ve BASKİ 20 ilçede sahada

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor