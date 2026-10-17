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şehzadeler meclisi 2027 mali planını ortak kararla onayladı

Şehzadeler Belediye Meclisi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun hazırladığı 2027 hazırlık bütçesini tüm üyelerin oyuyla kabul etti; Başkan Şimşek teşekkür etti.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 10:27

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EDİTÖR: Elif Demir

şehzadeler meclisi 2027 mali planını ortak kararla onayladı

Meclis ikinci oturumda 2027 bütçesini kabul etti

Şehzadeler Belediye Meclisi'nin ekim ayı olağan toplantısının ikinci oturumu, Belediye Başkanı Hakan Şimşek başkanlığında Kültür Sitesi'ndeki meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantının gündemindeki en önemli madde, belediyenin 2027 yılı mali hazırlık bütçesiydi ve oylama sonucunda bütçe oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem maddesi: hazırlık bütçesi ve kararnamesi:

Toplantıda Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan "Şehzadeler Belediyesi 2027 Yılı Hazırlık Bütçesi ve Bütçe Kararnamesi" görüşüldü. Yapılan oylamada bütçe, toplantıya katılan tüm meclis üyelerinin kabul oyuyla geçirildi. Kararın alınış şekli, meclis içindeki uzlaşıyı ve bütçe sürecine ilişkin ortak yaklaşımı öne çıkardı.

Başkanın teşekkürleri ve sonraki toplantı tarihine dair bilgi:

Oylamanın ardından söz alan Başkan Hakan Şimşek, bütçenin hazırlanmasında emeği geçen komisyon üyeleri ve meclis üyelerine teşekkür etti ve 2027 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi. Siyasi parti grup başkanvekilleri de söz alarak bütçeye ilişkin iyi dileklerini iletti. Toplantı sonunda Başkan Şimşek, meclisin kasım ayı olağan toplantısının 3 Kasım Salı günü yapılacağını bildirdi ve oturumu kapattı.

ŞEHZADELER BELEDİYE MECLİSİ EKİM AYI OLAĞAN TOPLANTISININ İKİNCİ OTURUMU, BELEDİYE BAŞKANI HAKAN...

ŞEHZADELER BELEDİYE MECLİSİ EKİM AYI OLAĞAN TOPLANTISININ İKİNCİ OTURUMU, BELEDİYE BAŞKANI HAKAN ŞİMŞEK BAŞKANLIĞINDA KÜLTÜR SİTESİ’NDEKİ MECLİS SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTIDA, BELEDİYENİN 2027 YILI MALİ BÜTÇESİ OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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